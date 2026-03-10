  • BIST 12433.5
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), proje ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), proje ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, proje çalışması kapsamında bugün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı köylerde elektrik kesintisi olacak. Kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Nergisli ağıllar, Aslanköy, Onalt tesisleri, Aslanköy Askeri Tesisleri, Ulukışla’daki askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon etkilenecek.

Öte yandan Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde de bugün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Buna göre Çınarlı, İncirli Mağarası, Altınova ve Ağıllar köylerine bu saatler arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK ayrıca Bafra bölgesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bazı tesis ve yerleşim yerlerine elektrik verilemeyeceğini bildirdi. Kesintiden Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, atık su arıtma tesisi, tuzlu su arıtma tesisi, Bafra ve Thalassa Sitesi etkilenecek.

KIB-TEK, çalışmaların belirtilen saatler içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri almasını istedi.

