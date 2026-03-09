  • BIST 12433.5
5 yasa tasarısı, 3 yasa önerisi gündemde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak. Oturumda 5 yasa tasarısı ile 3 yasa önerisi ele alınacak.
5 yasa tasarısı, 3 yasa önerisi gündemde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama gündemiyle toplanacak. Toplantıda, beş yasa tasarısı, üç yasa önerisi ele alınacak.

Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis gündeminde, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:340/5/2025), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:349/5/2026), Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:354/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:292/4/2025), Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:91/4/2025) ve Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:344/5/2026) bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:94/5/2025) ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:95/5/2025) üçüncü görüşmeleri de yapılacak.

