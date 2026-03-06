  • BIST 12433.5
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilk kamp toplantısını gerçekleştirdi

3 Mart 2026 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına verilmiştir. Başkanlık görevini devralan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ilk KKTC Afet Müdahale Planı (KAMP) toplantısını 6 Mart 2026 tarihinde Sivil Savunma Teşkilatı
ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında bölgede meydana gelen gelişmeler çerçevesinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan temsilciler katılmıştır.

Toplantıya bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörü temsilen toplam 21 kuruluştan temsilciler katılmıştır.

KKTC Afet Müdahale Planı (KAMP) toplantısında katılan bakanlık, kurum, kuruluş ve özel sektör aşağıdaki gibidir.

1. KKTC Cumhuriyet Meclisi

2. Başbakanlık

3. Maliye Bakanlığı

4. İçişleri Bakanlığı

5. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

6. Sağlık Bakanlığı

7. Milli Eğitim Bakanlığı

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

9. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı

10. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)

11. Polis Genel Müdürlüğü (PGM)

12. Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü

13. Karayolları Dairesi Müdürlüğü

14. Su İşleri Dairesi Müdürlüğü

15. Orman Dairesi Müdürlüğü

16. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

17. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

18. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

19. Din İşleri Başkanlığı

20. Kıbrıs Türk Kızılay Derneği

21. Altınbaş Petrol Ltd.

 

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alınmış; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve afetlere hazırlık sürecinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Toplantı sonunda, plan kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak görev ve sorumluluklarına yönelik, her kurumun kendi görev alanına ilişkin hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılacak hazırlıkların değerlendirilmesi ve planın daha kapsamlı şekilde geliştirilmesi amacıyla bir sonraki toplantıda çalışmaların genişletilerek ele alınacağı ifade edilmiştir.

Afet ve acil durumlara karşı ülkemizin hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde sürdürüleceği vurgulanmıştır.

