ABD: Kıbrıs’ın kuzeyindeki vatandaşlarımıza yardım kapasitemiz sınırlı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Amerikan vatandaşlarına yardım kapasitesinin sınırlı olduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Amerikan vatandaşlarına yardım kapasitesinin sınırlı olduğunu açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre açıklamada, “insan hakları raporlarının merkezi cezaevleri ve polis gözaltı merkezlerinin uluslararası standartları karşılamadığını gösterdiği” ifade edildi.

ABD vatandaşlarına Kıbrıs’a yalnızca Larnaka ve Baf havalimanları üzerinden veya Limasol, Larnaka ve Baf limanlarından giriş çıkış yapmaları tavsiye edildi. Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Ercan Havalimanı’ndan veya kuzeydeki limanlardan giriş ve çıkışları yasal kabul etmemektedir” denildi. Ercan üzerinden ayrılan Amerikalıların ileride hükümet kontrolündeki bölgelere dönüşte sorun yaşayabileceği uyarısı da yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ile büyüyen çatışmalar nedeniyle artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek Kıbrıs’taki zorunlu olmayan hükümet personeli ile ailelerinin adadan ayrılmasına izin verdi ve Amerikan vatandaşlarına adaya yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, kararın “güvenlik riski nedeniyle” alındığı belirtilerek, bölgedeki çatışmaların tırmanması ve çevre ülkelerde artan askeri hareketlilik nedeniyle bu adımın atıldığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca Kıbrıs için seyahat uyarı seviyesini 3. seviyeye yükselterek, Amerikan vatandaşlarına “silahlı çatışma tehdidi ve Kıbrıslı Türk makamların yönettiği bölgelerde ABD Büyükelçiliği’nin sınırlı yardım kapasitesi” nedeniyle seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Açıklamada, ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından ticari uçuşlarda ciddi aksaklıklar yaşandığı da belirtildi. Ayrıca 2 Mart’ta Kıbrıs’taki İngiliz üsleri bölgesinde bir binaya insansız hava aracının çarptığı doğrulandı.

    ÇOK OKUNANLAR
