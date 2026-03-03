  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATrump ve Starmer arasında görüş ayrılığı: 'Gökyüzünden rejim değişikliğine inanmıyoruz'

Livanel'i Kıbrıs'a geliyor

» »
Etkinlik kapsamında besteci, senarist, yönetmen, yazar ve düşünce insanı Zülfü Livaneli, çocuk okurlarla bir araya gelecek.
Livanel'i Kıbrıs'a geliyor

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, PUAM & RDB Çocuk Kütüphanesi’nin kuruluşunun birinci yılı kapsamında önemli bir edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında besteci, senarist, yönetmen, yazar ve düşünce insanı Zülfü Livaneli, çocuk okurlarla bir araya gelecek.

 

7 Mart 2026 Cumartesi, saat 16.00’da RDB Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek çocuk söyleşisi, 10–13 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek. Söyleşide, Livaneli’nin “Son Ada’nın Çocukları” adlı kitabı üzerinden çocuk edebiyatı, doğa bilinci ve birlikte yaşama kültürü başlıkları ele alınacak. Etkinlik, Yrd. Doç. Dr. Enil Afşaroğlu Eren eşliğinde, Dr. Cemay Onat Müezzin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

 

Aynı gün saat 16.30’da üniversitenin konferans salonunda yetişkinlere yönelik ayrı bir söyleşi düzenlenecek. Bu oturumda Zülfü Livaneli, edebiyat ve toplumsal meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

 

RDB Çocuk Kütüphanesi, KKTC’de kurulan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kuruluşundan bu yana çocukların okuma kültürünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürüten kütüphane, birinci yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu programla çocuk edebiyatına yönelik faaliyetlerini ivme kazanarak sürdürmeyi hedefliyor.

 

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi yetkilileri, Zülfü Livaneli ile gerçekleşecek önemli buluşmanın, üniversitenin kültürel ve akademik faaliyetleri kapsamında planlandığını ve çocuklara yönelik nitelikli edebiyat etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

 

Etkinliğe katılım sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek olup kayıt ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dikelya İngiliz Üssü Doğu Bölge Komutanı: Bölgemizde tehdit seviyesi “düşük”02 Mart 2026 Pazartesi 18:47
  • İran İHA'sı Kıbrıs'ta İngiliz üssüne düştü, iki İHA engellendi02 Mart 2026 Pazartesi 18:42
  • Ertuğruloğlu: "Vatandaşlarımız güvenli bölgelerde kalsınlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar"02 Mart 2026 Pazartesi 18:39
  • Yunanistan, artan gerilim üzerine Güney Kıbrıs’a fırkateyn ve F-16 gönderiyor02 Mart 2026 Pazartesi 18:05
  • İranlı Komutandan Kıbrıs’a Füze Tehdidi02 Mart 2026 Pazartesi 16:52
  • Akrotiri'dan savaş uçakları havalanıyor!02 Mart 2026 Pazartesi 13:10
  • EasyJet'in İngiltere-Kıbrıs uçuşları Perşembe gününe kadar iptal02 Mart 2026 Pazartesi 12:41
  • Zeki Çeler: Savaşın gölgesi Kıbrıs’a da düştü, sivilleri hedef alan vahşet derhal durmalı02 Mart 2026 Pazartesi 12:09
  • Akrotiri üsleri, topraklarına bir insansız hava aracı düşmesinin ardından alarma geçti02 Mart 2026 Pazartesi 09:52
  • Genel Kurul yasama göreviyle toplanacak02 Mart 2026 Pazartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti