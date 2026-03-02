  • BIST 12433.5
SON DAKİKAOrta Doğu uzmanı anlattı: İran, Dubai'yi neden vurdu?

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.
Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti

Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmeleri ise, ivedilikleri olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak. Tasarı ve önerilerin görüşülmesinin ardından genel kurulda bugünkü çalışmalar tamamlandı. Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’de denetim gündemiyle yapılacak.

- Onaya sunuşlar

Meclis Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi.

Genel Kurul'da, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Değişiklik Yasası Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

- Şahali

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, gerekçenin “harç ve ücretlere yapılması gereken artışların kamu gelirlerinde oluşan dengesizliğin giderilmesi amacıyla” olarak ifade edildiğini belirterek, yasanın gördüğü limitlerin aşıldığını ve dolayısıyla bu limitlerin güncellenmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hali hazırda yürürlükte vergi aflarının bulunduğu bir dönemden geçtiklerini kaydeden Şahali, eleştirilerde bulundu.

Şahali, kamu gelirlerinde oluşan açığın giderilmesi amacıyla harç ve ücretlere yüklenmenin, hükümetin elini vatandaşın cebine daha derine ulaşacak şekilde uzatması anlamına geldiğini kaydetti.

Yurttaşların ödeme yükümlülüğü bulunan harç ve ücretlere yapılan "astronomik" artışların kabul edilemez olduğunu belirten Şahali, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu ivedilik talebine oyunun ret olacağını dile getirdi.

Şahali’nin konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Kozmetik Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı'nın üçüncü kez görüşülmesi ilişkin tezkeresi; Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı ile Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanlığı'nın komitelerin genel kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkereleri okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

- Tasarı ve öneriler

Genel Kurulda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin raporlar Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu. Bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarılar, madde madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıların üçüncü görüşmeleri ise ivedilikleri olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.

Bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı madde madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Yasa tasarısının üçüncü görüşmesi kısa isim okunup, bütünü oylanarak yapıldı. Tasarı, 35 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

