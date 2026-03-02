İranlı Komutandan Kıbrıs’a Füze Tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) üst düzey bir komutanı, ABD’nin adadaki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını öne sürerek Kıbrıs’a yönelik füze saldırılarının yoğunlaştırılacağı uyarısında bulundu. İran medyasında yer alan habere göre açıklama bu yönde yapıldı.

IRGC Generali Sardar Jabbari’nin, İran merkezli Khabar Fouri adlı yayın organına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin uçaklarının büyük bölümünü Kıbrıs’a konuşlandırdığını iddia ettiği belirtildi. Jabbari, bu adımı bir provokasyon olarak nitelendirerek sert karşılık verileceğini söyledi.

Habere göre Jabbari, “Amerikalılar uçaklarının çoğunu Kıbrıs’a taşıdı. Kıbrıs’a öyle yoğun füze saldırıları düzenleyeceğiz ki Amerikalılar adayı terk etmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.