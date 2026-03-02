Drone Saldırısı: Limasol’da bazı okullar tatil edildi

Rum Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Ağrotur Üssü yakınlarına düşen drone olayının ardından bölgede önleyici tedbirler alındığını açıkladı.
Açıklamada, özellikle Limasol ve çevresindeki bazı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Bakanlık, öğrencilerin hâlihazırda okula gitmiş olmaları durumunda evlerine güvenli ve sorunsuz şekilde dönüşlerinin sağlanacağını bildirdi. Gerekli görülmesi halinde ise öğrencilerin yeni bir duyuruya kadar öğretmen gözetiminde okul binalarında kalacağı ifade edildi.
