  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Güney Kıbrıs’ta Ocak'ta enflasyon yüzde 1,2 arttı

» »
Güney Kıbrıs’ta Ocak 2026 Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta Ocak'ta enflasyon yüzde 1,2 arttı

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ocak ayı Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi’nde, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 1,2 oranında artış meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yayımlanan haberde, Rum İstatistik Dairesi verilerine yer verilerek, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 5,8 ile eğlence, spor ve kültür alanında, yüzde 4,8 ile restoran ve konaklama hizmetleri alanında ve yüzde 3,4 ile eğitim hizmetleri alanında gözlemlendiği belirtildi.

En fazla düşüş de yüzde 6,2 ile giyim alanında kaydedildi.

Haberde, aylık bazda ise (aralık ayına kıyasla) en fazla artışın yüzde 3,7 ile yiyecek ve alkolsüz içeceklerde, en fazla düşüşün de yüzde 12,1 ile giyim alanında gözlemlendiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ELAM'ın sayfalarını kapattı20 Şubat 2026 Cuma 17:32
  • Aykut’un İsrail’e iade edilmesi için işlemler tamam, kısa zamanda nakli bekleniyor17 Şubat 2026 Salı 13:48
  • Anthi Lakkotripi: Güney'deki Kıbrıs Türk Mallarında 2 yılda 512 ihlal tespit edildi15 Şubat 2026 Pazar 20:02
  • Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko12 Şubat 2026 Perşembe 16:16
  • Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde 65 yaşındaki müebbet mahkum hücresinde ölü bulundu07 Şubat 2026 Cumartesi 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak07 Şubat 2026 Cumartesi 10:09
  • Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu06 Şubat 2026 Cuma 13:16
  • Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
  • Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"04 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti