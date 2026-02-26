İkinci cemre suya düştü

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ikinci cemre suya düştü. Üçüncü ve son cemre, 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

TRT Haber’in aktardığına göre baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ikinci cemre suya düştü.

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

Yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve yedişer gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düştü.

19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

