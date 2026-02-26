Spor yazarları Juventus-Galatasaray maçını değerlendirdi: Bu geceki paniği sakın unutma!

Uğur Meleke - Hürriyet: 47’de Kelly’ye gelen kırmızı kartı maçın kırılma anı olur sandık. Yanılmışız. Barış aslında şu eşleşmede 210 dakikaya çok şey sığdırdı: İlk maçta ikinci golde ilk şutu attı, üçüncü öncesi faulü aldı. İstanbul’da ilk sol bek Cambiaso’yu bitirdi, ikincisi Cabal’ı attırdı. Dün Kelly’nin atıldığı pozisyonda da o var. Ancak Juventus daha 48’de bir kişi eksik kalmasına rağmen, bir kişi fazla gibiydi maçın geri kalanında. 10’a 11’ken iki gol buldular. Thuram ve Zhegrova karşı karşıya kaçırdılar, Kenan direğe takıldı. 90 dakika bittiğinde her şey kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Juventus tüm stadı arkasına almıştı, momentum ev sahibinden yanaydı. Buruk’un yaptığı hemen her değişiklik takımını geriye götürmüştü. Ancak iki yıldız çıktı sahneye ve turu getirdiler İstanbul’a: Juventus’un belalısı Barış ve yeryüzünün en iyi santrforlarından biri: Osimhen... Nijeryalı’nın turun en kritik golünü attıktan sonra bir de son çeyrekte yaptığı savunma müthişti.

Tunç Kayacı - Fanatik: İyi bir ilk yarı oynamadık, Allah’tan Uğurcan kalesinde başarılı kurtarışlarla geçit vermedi. Bizim için kötü olan oyunumuzla rakibi yüreklendirdik… İkinci yarının hemen başında rakibin 10 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj yakaladık. Ama gel gör ki sanki 10 kişi biz gibiydik resmen ezildik. Nitekim 10 kişiyle 2. golü bulan Juventus karşısında gerçekten utanılacak bir futbol oynadık. Ardından rakibin coşkusu 3. golü de getirince demoralize olan Galatasaray adeta sahada tel tel döküldü. Bu maçın uzatmalara kalmasına sevindiysek ortada dramatik bir durum var demektir Galatasaray adına.

Osman Şenher - Milliyet: Bu kolay bir iş değil, bunu samimi söylüyorum. Devler Ligi’ni hiç kimse Süper Lig ile karşılaştırmasın. Burası ayrı bir kategori. Galatasaray burada başarılı olmak için çok diyet ödedi, şanssızlıklar yaşadı. Ama şimdi doğruyu yapmaya başladı ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı. Juventus’u, Liverpool’u, Ajax’ı yeneceksin, Atletico ile berabere kalacaksın, bunu başarmak her babayiğidin işi değil. Futbolcuları, teknik ekibi, taraftarı, yönetimi alkışlamak lazım.

Levent Tüzemen - Sabah: İkinci yarıda rakip 10 kişi kalmasına rağmen G.Saraylı oyuncular, donup kalmışçasına oynadılar. Art arda yenilen iki gol 'yazık tur gitti' yorumlarına yol açtı ama Osimhen kadar sahaya karakter koyan oyuncu Barış Alper'di. Barış, yine Juve'yi 10 kişi bıraktı. Sahada gücü ve kalbiyle oynadı. Pas hataları yaptı ama kazanma duygusundan kopmadı. Osimhen'e asist yapmasının yanı sıra attığı golle de zafere nokta koydu. G.Saray bu turu İstanbul'da hak etmişti. Eğer Torino'da kaybetseydi büyük bir kaosun içine girerdi. Bu zafer, tüm camia için çok ciddi bir moral olacağı gibi Avrupa da G.Saray'ı bir kez daha alkışladı.

Mustafa Ersoy - T24: Okan Buruk ilk maçta bir imza atmıştı ama Torino’da o imzanın mürekkebi Singo tercihiyle dağıldı. Tur, bu taktiksel hatayı skorun altına gizleyebilir ama hafızalardan silemez. Şimdi önümüzde bir eşik var: Son iki sezondur İstanbul’da hırpalanan Tottenham mı, yoksa Liverpool mu? Galatasaray artık lig yorgunluğunu ve rehaveti Florya’nın kapısında bırakmalı. Avrupa bu kulüp için sadece bir turnuva değil, bir varoluş biçimi, bir genetik koddur. Hedeflenen o "sürpriz takım" ruhuna geri dönmek için vizyonu tazelemek şart.

Bülent Timurlenk - Sabah: Sane'nin girdikten sonraki laubali oyunu ve Gatti'nin golünden sonra Juventus tribünleri, takımı ile beraber adeta Galatasaray'ın üzerine çöktü. Uğurcan üçüncü golde net hatalı. Bir dakika önce kulübede ciklet çiğneyen İcardi, İlkay ile maç uzatmaya giderken oyun artık Rus ruletine dönmüştü. İlk maçtaki görkemli skor ve ikinci yarıdaki rakibi ezen muhteşem futboldan sonra 45 dakika 10 kişi kalmış Juventus ile maç ı uzatmaya götürmek elbette çok daha fazla cümleyi hak ed-i yor. Kalbe zarar bir 120 dakika izledik. Filmin sonunda tara-f tar bu eşleşmeyi "Juventus'a 7 gol attık ve eledik" diye hatırlasın. Dün geceki panik oyunu ise Okan Buruk ve öğrencileri hiç unutmasın. Unutursan yanarsın!

Mehmet Ayan - Hürriyet: 49’da maç da tur da rakibin 10 kişi kalmasıyla elimize geldi. Sonrası kabus... Ne top tutabildik ne oyunda kalabildik. 1 kişi eksik mi 2 kişi fazla mı oynadılar belli değil! 70’de Gatti ile tazeledikleri umutları, 82’de McKennie ile adeta “tura” dönüştü onlar için. İlk yarıda futbol adına gördüğümüz hiçbir şeyi bir kişi fazlayken yapamadık sahada. 64 ve 68’de fişi çekebileceğimiz iki pozisyonu gole çevirememek de tuzu biberi oldu! Savunma yerine panik yaptık. Ayağımızdaki topu rakibe ikramda sınır tanımadık. Uzatmalarda geçtiğimiz tur, bu maçtaki futbol rezaletimizin üzerini kapatmaz. 11 milyon Euro dışında kazancımız bulunmamaktadır.

Mustafa Çulcu - Sabah: G.Saray ilk maçın skor avantajı ile öz güvenli başladı. Osimhen liderliğinde ön alan baskısını iyi yaptı. Barış etkili oluncu McKennie tekmelerle onu yıldırmaya çalıştı. Kenan Yıldız müthiş oynadı. Uğurcan ilk yarıda çok iyiydi. G.Saray geçişlerde final paslarında başarısız olunca bir türlü beklediği golü bulamadı. Rakip on kişi kaldı ama panikleyen Galatasaray olunca Juventus her şeyi göze aldı, yüklendikçe yüklendi, ikiyi-üçü buldu, maçı uzatmaya taşıdı. Rakibin 10 kişi kalmasını ve ilk maçın skor avantajını doğru kullanamayan Galatasaray'ı ve özellikle Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun.

Zeki Uzundurukan - Fotomaç: Çok zor bir maç oldu bizim adımıza! Juventus 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadı. Juventus, McKennie ile 3. golü buldu. Aman Allahım! Bu bir kabus olmalı! 10 kişi kalan Juventus'tan peş peşe goller yemek de neyin nesidir! Uzatma anlarında gol canavarı Osimhen ve Barış Alper'in golleri ile turu geçtik. Osimhen ve Barış Alper yıldızlaştı, Uğurcan Çakır da muazzam kurtarışları kalesinde duvar ördü. İlk maçtaki büyük avantaj, bizi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı! İyi ki Juventus'u Rams Park'ta paramparça etmişiz!

Burak Özdemir - Fanatik: Galatasaray kendi tarihinin en büyük rezaletine doğru koşar adımla giderken Osimhen ve birkaç oyuncu buna 'Dur' dedi. Okan Buruk'un Konyaspor ve Juventus maçındaki bu ruhunu kaybetmiş takımı bir an önce kendisine getirmesi gerekiyor yoksa bu takım bu kafayla bir üst turda duman olur.