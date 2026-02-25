Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Bölge Kurullarını Gerçekleştirdi

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu 4. Olağan Bölge Kurullarını gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre demokrasi mücadelesinde ve devrim yolunda canını verenler, iş cinayetleri ve kadın cinayetlerinde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan bölge kurulları, divanın oluşumuyla devam etti. Bağımsızlık Yolu’nun bölge üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen bölge kurullarında Lefkoşa, Girne, Mağusa, Omorfo, Lefke ve İskele bölge sorumluları seçildi.

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy’un konuşmasıyla başlayan genel kurullar, bölge sorumlularının konuşmaları, her bölgenin faaliyet raporlarının okunması ile devam etti. Adayların belirlenmesiyle devam eden bölge kurullarında, seçimin ardından yeni seçilen bölge sorumlularının bölge üyelerine konuşmasıyla tamamlandı.

Bölgelerde gerçekleşen kurullarda Lefkoşa Bölge Sorumlusu Gazi Gök, Girne Bölge Sorumlusu Haydar Dolmacı, Mağusa Bölge Sorumlusu Arif Bayraktar, Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Lefke Bölge Sorumlusu Enver Bıldır, İskele Bölge Sorumlusu Havva Karabeyaz olarak seçildi.