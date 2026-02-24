SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”

Kampanya, çocukların ihtiyaçlarının yalnızca belirli dönemlerle sınırlı olmadığına dikkat çekerek toplumu dayanışmaya davet ediyor.

Dernek çatısı altında aile tipi bakım modeliyle 93 çocuk ve genç güvenli ve sevgi temelli ev ortamında büyüyor. Aile Güçlendirme Programı kapsamında ise 38 aileye ve bu ailelerden 80 çocuğa destek veriliyor. Toplamda 173 çocuk ve genç; bakım, eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanıyor.

“Çocukların ihtiyaçları bayramı beklemiyor”

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, Ramazan kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada çocukların ihtiyaçlarının sürekliliğine vurgu yaptı:

“Çocukların ihtiyaçları yalnızca Ramazan’da ya da bayram dönemlerinde ortaya çıkmıyor. Eğitim, beslenme, barınma ve duygusal destek yılın her günü devam eden sorumluluklardır. Bu nedenle iyiliği ertelemek için hiçbir sebep yok. Beklemeye ne gerek var?”

Akarsu, toplumun dayanışma kültürüne duydukları güveni de dile getirerek, “Bu toplumun paylaşma ve sahiplenme duygusuna yürekten inanıyoruz. Her bağış, bir çocuğun hayatında somut ve kalıcı bir etki yaratıyor. Dayanışma büyüdükçe çocuklarımızın geleceği de güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan kampanyası kapsamında toplanacak bağışlar; çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve ailelerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Ramazan Kampanyasına Destek Olmak İçin:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 420 TL Fitre bağışı yapılabilir. Dileyenler birden fazla SMS gönderebilir.

Online Bağış: soscocukkoyu.org/bagis-yap

Banka Hesapları Üzerinden:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT22152090100000002500387336

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

Elden Bağış: İsteyenler Dernek’i ziyaret ederek doğrudan bağışta bulunabiliyor.

SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Detaylı bilgi: 0548 830 04 59

