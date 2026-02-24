  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”

» »
​​​​​​​SOS Çocukköyü Derneği, Ramazan ayı bağış kampanyasını bu yıl “Beklemeye Ne Gerek Var?” mesajıyla başlattı.
SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”

Kampanya, çocukların ihtiyaçlarının yalnızca belirli dönemlerle sınırlı olmadığına dikkat çekerek toplumu dayanışmaya davet ediyor.

Dernek çatısı altında aile tipi bakım modeliyle 93 çocuk ve genç güvenli ve sevgi temelli ev ortamında büyüyor. Aile Güçlendirme Programı kapsamında ise 38 aileye ve bu ailelerden 80 çocuğa destek veriliyor. Toplamda 173 çocuk ve genç; bakım, eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanıyor.

 

“Çocukların ihtiyaçları bayramı beklemiyor”

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, Ramazan kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada çocukların ihtiyaçlarının sürekliliğine vurgu yaptı:

“Çocukların ihtiyaçları yalnızca Ramazan’da ya da bayram dönemlerinde ortaya çıkmıyor. Eğitim, beslenme, barınma ve duygusal destek yılın her günü devam eden sorumluluklardır. Bu nedenle iyiliği ertelemek için hiçbir sebep yok. Beklemeye ne gerek var?”

Akarsu, toplumun dayanışma kültürüne duydukları güveni de dile getirerek, “Bu toplumun paylaşma ve sahiplenme duygusuna yürekten inanıyoruz. Her bağış, bir çocuğun hayatında somut ve kalıcı bir etki yaratıyor. Dayanışma büyüdükçe çocuklarımızın geleceği de güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan kampanyası kapsamında toplanacak bağışlar; çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve ailelerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

 

Ramazan Kampanyasına Destek Olmak İçin:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 420 TL Fitre bağışı yapılabilir. Dileyenler birden fazla SMS gönderebilir.

Online Bağış: soscocukkoyu.org/bagis-yap

Banka Hesapları Üzerinden:
Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872
Garanti Bankası: TR520006200049300006294366
İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93
Türk Bankası: CT49121019010000000005848733
Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045
Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069
Albank: CT22152090100000002500387336
Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727

Elden Bağış: İsteyenler Dernek’i ziyaret ederek doğrudan bağışta bulunabiliyor.

SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Detaylı bilgi: 0548 830 04 59
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol yarın trafiğe kapatılacak23 Şubat 2026 Pazartesi 16:47
  • Denktaş: Türk Telekom’un yeniden bir başka yabancı ülkeye satılmayacağını bize kim garanti edebilir?23 Şubat 2026 Pazartesi 15:07
  • Hükümete “Toplumdan ve Kamudan Yana Olun” Çağrısı23 Şubat 2026 Pazartesi 14:56
  • Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde kaza23 Şubat 2026 Pazartesi 14:55
  • Kanunsuz avlanma23 Şubat 2026 Pazartesi 14:54
  • Mal sahibinden izinsiz olarak ikametgah içerisine girip kaldı23 Şubat 2026 Pazartesi 14:53
  • Genel Grev ve Dev Miting gündemde!23 Şubat 2026 Pazartesi 12:38
  • Bakanlar Kurulu grevleri yasakladı23 Şubat 2026 Pazartesi 12:10
  • Ankette UBP'ye Şok... En Fazla 12 Milletvekili...23 Şubat 2026 Pazartesi 11:25
  • Bilgisayar Mühendisleri: “Dijital Egemenlik Risk Altında”23 Şubat 2026 Pazartesi 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti