Erhürman: Karpaz’daki okul ziyareti bizim kararımız; manipülasyon çalışması samimiyetten çok uzak

Rum basınında, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in Dipkarpaz okulundaki sorunları bugünkü görüşmede gündeme getireceği ve ziyaretin bu çerçevede gerçekleşeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü okula yapılması planlanan ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Ziyaret kararını yaklaşık 10–15 gün önce aldıklarını belirten Erhürman, programın doğal bir ziyaret kapsamında planlandığını ve bu nedenle gizli tutulması için özel bir çaba gösterilmediğini ifade etti. Çalışmalar sürerken güneydeki muhataplarının böyle bir ziyaret planı olup olmadığını sorduğunu aktaran Erhürman, program henüz kesinleşmediği için “henüz programda yok” yanıtını verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Karpaz'da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü okulu ziyaret etmeye on-on beş gün kadar önce karar verdik. Arkadaşlarımız programı ayarlamaya çalışıyorlardı.

Karpaz'daki bir okulu ziyaret etme programı bizim için son derece doğal. O nedenle "gizli" tutmak için özel bir çaba da göstermedik.

Bu programı güneydeki muhataplarımız da duymuş olacaklar ki, üç-dört gün önce böyle bir ziyaret planlayıp planlamadığımızı sordular. Henüz kesinleşmediği için, 'henüz programda yok' yanıtı verdik.

Programı ayarladıktan sonra, dün, Okul'a, ziyaretimizle ilgili resmi bildirim yaptık (bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Orta Okulu'na da gideceğimiz için oraya da resmi bildirim yaptığımız gibi).

Güneydeki muhataplarımız tarafından bize daha önce sorulduğu ve gizleyecek bir şeyimiz olmadığı için, kendilerine de bunu dün itibarıyla bildirdik.

ERHÜRMAN, RUM BASININDA ÇIKAN HABERLERE YANIT VERDİ: 'BUNU BİZ İSTEDİK, ONLAR DA YAPTI' ÇALIŞMASI CİDDİYETTEN VE SAMİMİYETTEN SON DERECE UZAK

Bugün güneyde yayımlanan bir gazetede, bugün gerçekleşecek görüşme öncesinde, 'Hristodulidis, bugün Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmede, Karpaz bölgesinde yaşayanların... karşılaştığı sorunları ve özellikle... Dipkarpaz okulunun işleyişindeki zorlukları gündeme getirecek' diye bir haber çıktı!

Gitme kararını veren biziz ve tabii ki gideceğiz. Bu karar güneyden gelen herhangi bir talep üzerine verilmedi. Üstüne üstlük gizli saklı da değildi. Karpaz'daki bir okulu ziyaret etmek için güneyden birine haber verme zorunluluğumuz yok. Buna karşın soru soruldu diye samimiyetle yanıt verdik.

Bu kadar açık yaşanan bir şeyin medya üzerinden manipülasyon oyunlarıyla 'bunu biz istedik, onlar da yaptı' haline dönüştürülmeye çalışılması, ciddiyetten, olgunluktan ve samimiyetten son derece uzak. Bu yollar dört aylık görev sürem içerisinde daha önce de birkaç kez kullanılmaya çalışıldı.

Benim görevim, gerçeğin ne olduğunu yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da anlatmak. Bunu elbette bugünkü görüşmede Sn. Hristodulidis'e de söyleyeceğim.

Medya üzerinden suçlama oyunlarına girmeyeceğimiz gibi, manipülasyonla da uğraşmayacağız. Çünkü ihtiyacımız yok. Biz, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle yolumuza devam edeceğiz.