İskele'de kaza! 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

İskele’de bu sabah saat 08.20 sıralarında Ali Küçük Petrol istasyonu önünde trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19.02.2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 1’inci kilometresi üzerinde, Mustafa Suat GÜZELGÖZ (E-40) yönetimindeki VC 272 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdoğan ÖZKURTARAN (E-43) yönetimindeki TLL 239 plakalı yakıt tankeri ile kendini şeridine geçen VC 272 plakalı araca çarpmamak için sağ şeride geçtiği sırada, tekrar kendi şeridine geçmek isteyen Mustafa Suat GÜZELGÖZ yönetimindeki VC 272 plakalı araç ile yolun ortasında yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan VC 272 plakalı araç sürücüsü Mustafa Suat GÜZELGÖZ ile araçta yolcu olarak bulunan O.T.G. (E-12) ve H.K.G.(E-9), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı 3 kişinin tedavileri sürerken, soruşturma devam ediyor.