Denktaş: Karma oyun kaldırılmasından ve barajın yükselmesinden yanayım

Seçim barajının artırılmasının da gündemde olduğunu belirten Denktaş, baraj yükselirse asıl hükümet ortaklarının sonuçlarını düşünmesi gerektiğini, kendilerinin bu konuyla ilgili bir endişesinin olmadığını ifade etti.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in canlı yayın konuğu oldu. Fiber optik altyapı protokolü tartışmaları sürerken Denktaş, “Bu zihniyetle bırakın fiber optik altyapıyı, elma ağacı dikseniz meyve vermeyecek veya verdiği meyve günün sonunda bizi zehirleyecek” ifadeleriyle protokolü eleştirdi.

Denktaş, fiber optik altyapının yenilenmesi ve genişletilmesine karşı olmadığını ancak mevcut usul ve yöntemlere itiraz ettiğini söyledi. 25 yıllık bir protokolün Meclis’te konuşulmadan, istişare edilmeden ve varsa değişiklik önerileri değerlendirilmeden imzalanmasının; ayrıca ihaleye çıkılmamış olmasının en büyük yanlışlar olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin en hassas noktanın güvenlik ve mülkiyet meselesi olduğunu belirten Denktaş, söz konusu şirketin ileride Türkiye haricinde bir ülke tarafından satın alınması halinde ne olacağının düşünülmediğini savundu.

“Fiber optik altyapının yenilenmesine ve daha geniş bir alana yayılmasına ihtiyaç var mıdır? Elbette vardır. Hatta KKTC çevre ülkelere bile fiber optik hizmet verebilecek bir konuma gelebilirdi. Bunlar hiç düşünülmeden özel bir şirkete 25 yıllığına vermek üzere bir imza atıldı. Bir şirket 25 yıllığına sizin bütün altyapınızın sahibi olacak. Devlet denetimi olacak mı? Güvenlik açısından nasıl denetlenecek? Yarın öbür gün bu şirket Türkiye dışında bir ülke tarafından satın alınırsa ne olacak? Bütün bunlar hiç düşünülmeden hükümet kanadı savunmaya geçti. Neden? Çünkü kendilerine öyle söylendi. Bu zihniyetle bırakın fiber optik altyapıyı, elma ağacı dikseler meyve vermeyecek veya verdiği meyve günün sonunda bizi zehirleyecek” dedi.

Denktaş, ısrardan vazgeçilerek şeffaf bir ihaleye çıkılması gerektiğini, perakende hizmetin de yerli şirketlerde kalması gerektiğini vurguladı. “Elbette ihalede Türk Telekom da olsun. Ancak şartnamede perakende hizmet vermeyeceğini belirtsin. Bu ülkede 200’den fazla internet sağlayıcı var. Bu şirketler işsiz bırakılmamalı” dedi. UBP içinde de protokole karşı olan milletvekilleri bulunduğunu ancak sessiz kalmalarının anlaşılır olmadığını ifade etti.

"KARMA OYUN KALDIRILMASI GEREKİYOR ANCAK BUNUN MEVCUT MECLİS'TE GERÇEKLEŞMESİ ZOR"

Yargı reformu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Denktaş, referanduma gidilebilmesi için 34 milletvekiline ihtiyaç duyulduğunu ancak mevcut tabloda hükümet ve muhalefet arasında bu uzlaşıyı sağlayabilecek bir istişare durumunun olmadığını düşündüğünü ifade etti. Karma oyun kaldırılması konusuna da değinen Denktaş, kaldırılmasından yana taraf olduğunu, bu sistem yüzünden vekillerin partiyi temsil etmekten ziyade karma oydan alacağı oylara odaklanabildiğini ifade etti.

Karma oyun kaldırılması konusunun mevcut Meclis'te zor olduğunu ancak 3 bölgeli bir şekilde bunun istişare edildiğini ifade eden Denktaş, bunun yanı sıra barajın artırılmasının da gündemde olduğunu belirtti. "Barajın yükselmesinden bizim olmasa da hükümet ortakları korkmalıdır" ifadelerini de kullanan Denktaş, bunu getirecek olanların sonucunu da düşünmesi gerektiğini ifade etti.