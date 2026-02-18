Harmancı: Geçişlerin yüzde 70’i Lefkoşa’dan gerçekleşiyor; gerekirse tek taraflı kapı açılmalı

Yeni bir sınır kapısının zorunlu olduğunu ifade eden Harmancı, gerekirse tek taraflı adım atılarak kapı açılması gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası programına konuk oldu.

Programda ilk olarak Fiber Optik Protokolü’nü değerlendiren ve hükümeti eleştiren Harmancı, Başbakan’ın istifa etmek zorunda kalacağını savundu. En geç Eylül–Ekim aylarında erken seçime gidileceğini öne süren Harmancı, Aralık ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle genel seçimlerin eş zamanlı gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Hükümetin elindeki mali imkânları muhtemelen genel seçimler için kullanacağını iddia eden Harmancı, harcamaların yerel seçimlerden önce yapılarak iki ayrı seçime daha hazırlıklı girilmesinin hedeflendiğini düşündüğünü belirtti ve Eylül–Ekim döneminde erken seçim ihtimalini yineledi.

"TÜM GEÇİŞLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 60 İLE 70'İ LEFKOŞA'DAN GERÇEKLEŞİYOR; SADECE DÜZENLEME DEĞİL YENİ KAPI AÇILMALI"

Metehan Geçiş Kapısı’yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Harmancı, düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ancak geçişlerin yaklaşık yüzde 60-70’inin Lefkoşa’dan gerçekleştiğini söyledi.

Yapılacak iyileştirmelerin yetersiz kalacağını savunan Harmancı, yeni bir sınır kapısının açılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

"GEREKİRSE TEK TARAFLI ADIM ATILARAK YENİ KAPILARIN AÇILMASI YÖNÜNDE BASKI OLUŞTURULMALI"

İnsanların uzun süre bekletilmesinin yönetsel bir sınav olduğunu dile getiren Harmancı, Ledra Palace Geçiş Kapısı’ndan öğrencilerin kayıtlı şekilde araçla geçişine izin verilmesinin Metehan’daki yoğunluğu azaltabileceğini belirtti.

Gerekirse tek taraflı adım atılarak yeni kapıların açılması yönünde baskı oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.