İncirli'den hükümete tepki: Meclis’in açılmaması Kıbrıs Türk halkına büyük saygısızlık

Sıla Usar İncirli, yaptığı videolu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Sabah saat 10.00’dan beri CTP grubu ve Bağımsız Milletvekilleri Meclis’in Genel Kurulu’nun açılmasını bekliyor. Bu saate kadar Meclis’in açılmaması çok ciddi bir saygısızlıktır. Meclis’in açılmamasının nedeni ise zorla getirilmeye çalışılan Fiber Optik Altyapısı ile ilgili protokol. Bu protokol, ülkenin birçok kesiminden büyük reaksiyon aldı ve içerisindeki konuların tartışmalı olduğu bir hal aldı. Fakat hükümet, ısrarla bu yanlış işi yapmaya çalışıyor. Doğru olan ise Meclis Genel Kurulu’nun gündemine bu protokolün gelmemesiydi ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır. Ama Hükümet, 7 buçuk saattir Meclis Genel kurulunu açmıyor ve Fiber Optik Protokolüne karşı muhalefet eden geniş bir grubu duymazlıktan geliyor. Bu yapılan Kıbrıs Türk Halkı’na çok büyük bir saygısızlıktır”