Polis’ten sürücülere sis uyarısı

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Aslanköy – Paşaköy – İnönü kavşakları arasında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer ciddi şekilde azaldı.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde risk artabilir.
Trafikte bir anlık dikkatsizlik istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Yapılan açıklamada;
“Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun Aslanköy – Paşaköy – İnönü kavşakları arası oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaltmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.
