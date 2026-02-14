DEV-İŞ: Ektam emekçilerinin mücadelesi 9’uncu gününde; mücadelemiz onurumuzdur, geleceğimizdir

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam Kıbrıs Ltd. emekçilerinin 6 Şubat’ta başlattığı mücadelenin 9’uncu gününde olduğunu duyurdu.

Federasyonun sosyal medya paylaşımında, mücadelenin her geçen gün büyüyerek güçlendiği belirtilerek, emekçilerin kararlılığı ve destekçilerin dayanışmasının umut verdiği ifade edildi.

Açıklamada, yılmadan ve umudu kaybetmeden sürdürülen her mücadelenin er ya da geç zaferle sonuçlanacağı vurgulanarak, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın savunulmasının hem bugün hem de gelecek açısından önem taşıdığı kaydedildi.

DEV-İŞ, “Birlikte güçlüyüz, birlikte haklıyız ve birlikte kazanacağız. Mücadelemiz onurumuzdur, geleceğimizdir” ifadelerine yer verdi.