UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tartışmaları yeniden gündemin merkezine oturdu. Parti içerisinde erken kurultay çağrıları artarken, bazı UBP’li isimlerin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ile İzlem Gürçağ Altuğra, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda partide erken kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu. Açıklamalar, parti tabanında ve teşkilatlarda süren tartışmaları daha da alevlendirdi.

Parti içindeki hareketliliğin, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e yönelik kurultay baskısını artırdığı yorumları yapılırken, parti kulislerinde liderlik tartışmalarının yoğunlaştığı ifade ediliyor.

UBP’nin deneyimli medya isimlerinden Özer Kanlı da yaptığı değerlendirmede, kurultayın gerçekleşmemesi halinde siyasi dengelerin değişebileceğine dikkat çekti. Kanlı, mevcut sürecin devam etmesi durumunda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tek başına iktidara gelebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Parti içinde yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve kurultay kararının alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor.