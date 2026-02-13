  • BIST 12433.5
  • Altın 6996.08
  • Dolar 43.7458
  • Euro 51.8546
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı

» »
Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tartışmaları yeniden gündemin merkezine oturdu. Parti içerisinde erken kurultay çağrıları artarken, bazı UBP’li isimlerin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay tartışmaları yeniden gündemin merkezine oturdu. Parti içerisinde erken kurultay çağrıları artarken, bazı UBP’li isimlerin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy ile İzlem Gürçağ Altuğra, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda partide erken kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu. Açıklamalar, parti tabanında ve teşkilatlarda süren tartışmaları daha da alevlendirdi.

Parti içindeki hareketliliğin, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e yönelik kurultay baskısını artırdığı yorumları yapılırken, parti kulislerinde liderlik tartışmalarının yoğunlaştığı ifade ediliyor.

UBP’nin deneyimli medya isimlerinden Özer Kanlı da yaptığı değerlendirmede, kurultayın gerçekleşmemesi halinde siyasi dengelerin değişebileceğine dikkat çekti. Kanlı, mevcut sürecin devam etmesi durumunda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tek başına iktidara gelebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Parti içinde yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve kurultay kararının alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat fırtına uyarısı!12 Şubat 2026 Perşembe 19:43
  • Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
  • Sıla Usar İncirli: Güvensizlik Önergesi’ni yakında Meclis’e sunacağız12 Şubat 2026 Perşembe 18:07
  • DAÜ BİR-SEN: “Sendikalı Olmak Anayasal Haktır, İşten Çıkarmalar Kabul Edilemez”12 Şubat 2026 Perşembe 17:44
  • Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı12 Şubat 2026 Perşembe 16:39
  • UBP'de kongreler mahkemelik oldu! Mahkeme 9 kongreyi iptal etti!12 Şubat 2026 Perşembe 16:36
  • Ektam'da ‘Uzlaşı Kurulu’ toplandı: İşveren tarafı katılmadı12 Şubat 2026 Perşembe 16:08
  • ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Ercan ile ilgili Kıbrıs Türk yetkililerle bir toplantı yapıldı12 Şubat 2026 Perşembe 09:23
  • Tibuk: 65 örgüt afetlerde kaynakların  doğru kullanımına odaklı projeler üretiyor12 Şubat 2026 Perşembe 09:21
  • Tatlısu’da 5 metre uzunluğundaki erkek gagalı balina karaya vurdu!12 Şubat 2026 Perşembe 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti