Dikkat fırtına uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, yarın karada ve denizde fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın zamanla karada ve denizde rüzgarın şiddetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Karada, yarın 06.00 – 17.00 saatleri arasında rüzgar zamanla 62-74 km/saat hızla esecek.
Denizde ise, 06.00 12.00 saatleri arasında rüzgar zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.