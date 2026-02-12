İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın

Griffith Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yatak odası sıcaklığının yaşlıların kalp sağlığı üzerindeki kritik etkisini ortaya koydu. Uzmanlar, gece boyunca odanın 24°C'de tutulmasının stresi azalttığını ve kalbi dinlendirdiğini keşfetti.

Uyku kalitesi, özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler için sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni bilimsel veriler, sadece yatağın konforunun değil, odadaki termometrenin de hayati önem taşıdığını gösteriyor. Griffith Üniversitesi'nden Dr. Fergus O'Connor liderliğinde yürütülen çalışma, yatak odası sıcaklığının gece boyunca vücudun kendini yenileme kapasitesini nasıl doğrudan etkilediğini "gerçek dünya" verileriyle kanıtladı.

Sıcaklık arttıkça kalp yoruluyor

Araştırma sonuçlarına göre, yatak odası sıcaklığı yükseldiğinde vücut kendini soğutmak için kalp atış hızını artırıyor. Dr. O'Connor, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Vücut sıcağa maruz kaldığında, kanı cilt yüzeyine pompalayarak soğumaya çalışır. Bu da kalbin daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden olur."

Bu ekstra mesai, uyku sırasında vücudun strese girmesine ve bir önceki günün yorgunluğunu atamamasına yol açıyor.

İdeal sıcaklık: 24 derece

Yapılan deneylerde, fitness takip cihazları ve sıcaklık sensörleri kullanılarak yaşlıların uyku verileri anlık olarak kaydedildi. 24°C (75°F) sıcaklığın, yaşlı bireylerin otonom sinir sisteminin en iyi şekilde iyileştiği ve kalp stresinin en düşük olduğu seviye olduğu tespit edildi. İklim değişikliğiyle birlikte gece sıcaklıklarının artması, özellikle kalp damar hastalığı riskini de beraberinde getirdiği için bu basit termometre ayarı hayat kurtarıcı bir önlem haline gelebilir.

Kılavuzlarda büyük bir eksiklik var

Dr. O'Connor, mevcut sağlık rehberlerinde gündüz iç mekan sıcaklığı için 26°C uyarısı yapılsa da, gece koşulları için net bir öneri bulunmadığına dikkat çekiyor. Sıcak gecelerin uyku düzenini bozarak kalp hastalıkları ve ölüm oranlarını artırabileceği vurgulanırken, yaşlıların yatak odalarını serin tutmalarının basit ama etkili bir sağlık stratejisi olduğu belirtiliyor.