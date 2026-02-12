  • BIST 12433.5
  • Altın 6922.65
  • Dolar 43.6357
  • Euro 51.8851
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın

» »
Griffith Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yatak odası sıcaklığının yaşlıların kalp sağlığı üzerindeki kritik etkisini ortaya koydu. Uzmanlar, gece boyunca odanın 24°C'de tutulmasının stresi azalttığını ve kalbi dinlendirdiğini keşfetti.
İdeal uyku için yeni öneri: Termostatı 24’e ayarlayın

Uyku kalitesi, özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler için sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni bilimsel veriler, sadece yatağın konforunun değil, odadaki termometrenin de hayati önem taşıdığını gösteriyor. Griffith Üniversitesi'nden Dr. Fergus O'Connor liderliğinde yürütülen çalışma, yatak odası sıcaklığının gece boyunca vücudun kendini yenileme kapasitesini nasıl doğrudan etkilediğini "gerçek dünya" verileriyle kanıtladı.

Sıcaklık arttıkça kalp yoruluyor

Araştırma sonuçlarına göre, yatak odası sıcaklığı yükseldiğinde vücut kendini soğutmak için kalp atış hızını artırıyor. Dr. O'Connor, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Vücut sıcağa maruz kaldığında, kanı cilt yüzeyine pompalayarak soğumaya çalışır. Bu da kalbin daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden olur."

Bu ekstra mesai, uyku sırasında vücudun strese girmesine ve bir önceki günün yorgunluğunu atamamasına yol açıyor.

İdeal sıcaklık: 24 derece

Yapılan deneylerde, fitness takip cihazları ve sıcaklık sensörleri kullanılarak yaşlıların uyku verileri anlık olarak kaydedildi. 24°C (75°F) sıcaklığın, yaşlı bireylerin otonom sinir sisteminin en iyi şekilde iyileştiği ve kalp stresinin en düşük olduğu seviye olduğu tespit edildi. İklim değişikliğiyle birlikte gece sıcaklıklarının artması, özellikle kalp damar hastalığı riskini de beraberinde getirdiği için bu basit termometre ayarı hayat kurtarıcı bir önlem haline gelebilir.

Kılavuzlarda büyük bir eksiklik var

Dr. O'Connor, mevcut sağlık rehberlerinde gündüz iç mekan sıcaklığı için 26°C uyarısı yapılsa da, gece koşulları için net bir öneri bulunmadığına dikkat çekiyor. Sıcak gecelerin uyku düzenini bozarak kalp hastalıkları ve ölüm oranlarını artırabileceği vurgulanırken, yaşlıların yatak odalarını serin tutmalarının basit ama etkili bir sağlık stratejisi olduğu belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyah kıyafetler neden çabuk eskiyor? Cevap bu yanlışlarda10 Şubat 2026 Salı 17:21
  • Erkek doğum kontrol hapı gerçek oluyor: Bilim dünyası 2027 için gün sayıyor!10 Şubat 2026 Salı 16:17
  • Atkısız Çıkmayın, Boyun Sağlığınızdan Olmayın10 Şubat 2026 Salı 11:43
  • Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:26
  • 23. Orkide Yürüyüşü 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke'de gerçekleşiyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:23
  • Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla02 Şubat 2026 Pazartesi 21:20
  • İspanya'da kaybolan kedi, dört ayda 250 kilometre yürüyüp Fransa'daki sahibine ulaştı01 Şubat 2026 Pazar 22:09
  • İspanya'da araştırmacılar farelerde pankreas kanserini tedavi etti01 Şubat 2026 Pazar 18:36
  • 430 bin yıllık değnek bulundu01 Şubat 2026 Pazar 18:12
  • İnsan mutluluktan neden ağlar?01 Şubat 2026 Pazar 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti