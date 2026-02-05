  • BIST 12433.5
  • Altın 6887.13
  • Dolar 43.5329
  • Euro 51.5089
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor

» »
Merit Oteller Grubu, bu yıl 5.’sini gerçekleştireceği Kariyer Günleri etkinliği ile üniversite öğrencilerine rehberlik etmeye devam ediyor. Kaynak: Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor
Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor

Merit Oteller Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üniversite öğrencileri ile sektör profesyonellerini buluşturan Merit Kariyer Günleri etkinliğinin beşincisi, 13 Mart Cuma günü Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirilecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ozan S. İnamlık ve İnsan Kaynakları Profesyoneli, Business Influencer Umut Kılınç’ın seminerlerinin yer alacağı etkinlikte geleceğin turizmcisi öğrenciler, Merit Otellerinin tecrübeli departman yöneticileri ile birebir görüşerek kariyer tavsiyeleri alma, staj ve iş başvurusu yapma imkânı da bulacak.

Kuzey Kıbrıs’taki tüm üniversitelerin davetli olacağı etkinlik, 12.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek olup Merit International HR sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak. Üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarındaki ilk adımlarını atarken gerçek deneyimler üzerinden yol göstermeyi hedefleyen 5. Merit Kariyer Günleri etkinliğinin sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edilecek.

 

“Tüm üniversite öğrencilerini, Merit ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz”

Merit Kariyer Günleri’nin, teorik bilginin gerçek sektör deneyimiyle buluştuğu çok kıymetli bir platform olduğuna vurgu yapan Merit Otelleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Ozan Kırtay, geleceğin turizmcilerini yalnızca bugüne değil, uzun vadeli bir kariyere hazırlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kırtay, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Turizm sektörü, güçlü insan kaynağı olmadan sürdürülebilir bir başarı yakalayamaz. Biz Merit Oteller Grubu olarak, sektörde fark yaratan hizmet kalitesinin arkasında doğru yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve onlara ilham vermek olduğuna inanıyoruz. Kariyer Günleri’ni de yalnızca iş ve staj olanaklarını tanıttığımız bir etkinlik olarak değil, genç yeteneklere değerlerimizi, çalışma anlayışımızı ve ekip ruhumuzu aktardığımız bir buluşma noktası olarak görüyoruz.”

Turizm sektörünün; disiplin, tutku, ekip çalışması ve sürekli gelişim gerektiren dinamik bir alan olduğunun altını çizen Kırtay; “Turizm alanında kariyer hedefleyen tüm üniversite öğrencilerini, Merit’in kurumsal kültürünü ve sektörün dinamiklerini yakından tanımaya, deneyimli yöneticilerimizle bir araya gelmeye ve Merit ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan mutluluktan neden ağlar?01 Şubat 2026 Pazar 15:24
  • Fransa'nın son gazete satıcısı liyakat nişanına layık görüldü01 Şubat 2026 Pazar 13:54
  • Ebeveyn ekrana baktıkça çocuk görünmez hissediyor01 Şubat 2026 Pazar 13:37
  • Yedi günde mutluluğa ulaşma rehberi01 Şubat 2026 Pazar 11:22
  • Lifli besinler beynimizi nasıl koruyor, ne kadar tüketmemiz lazım?01 Şubat 2026 Pazar 11:17
  • “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyalım” Etkinlikleri başladı26 Ocak 2026 Pazartesi 12:50
  • "Gıda güvenliği alarm veriyor”19 Ocak 2026 Pazartesi 16:32
  • Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu geliri, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne teslim edildi19 Ocak 2026 Pazartesi 15:51
  • En zengin 12 kişinin 4 milyar insandan daha fazla parası var19 Ocak 2026 Pazartesi 14:38
  • Altın Küre'de ICE protestosu: Ünlüler rozet taktı12 Ocak 2026 Pazartesi 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti