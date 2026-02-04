  • BIST 12433.5
"Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz"

İncirli: Hükümet, Anayasa Referandum’unu siyasi enstrüman olarak kullanıyor
“Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kanal T’de İnce Ayar programına konuk oldu. Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan İncirli, ülkede yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunarak “Erken seçime gitmemek için Anayasa referandumu bahane olarak kullanılıyor ve siyasileştiriliyor” dedi ve yarın Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için Polis Genel Müdürlüğü’ne gideceklerini açıkladı.

“Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kanal T’de İnce Ayar programına konuk oldu. Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan İncirli, ülkede yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunarak “Erken seçime gitmemek için Anayasa referandumu bahane olarak kullanılıyor ve siyasileştiriliyor” dedi ve yarın Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için Polis Genel Müdürlüğü’ne gideceklerini açıkladı.

“Üstel’in ‘muhalefetle anlaştık’ açıklaması doğru değil”

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis Genel Kurulu’ndan önce Ünal Üstel ile bir araya geldiklerini ve karma oy, anayasa referandumu ve erken seçim başlıklarını ele aldıklarını söyledi. “Ünal Bey’e referandumla ilgili olumlu düşündüğümüzü ama şu anki siyasi atmosferin bu referandumun yapılmasında riskli olacağını ve öncelikli olanın erken seçim olduğunu açıkça ifade ettim” şeklinde konuşan İncirli, Üstel’in ‘muhalefetle anlaştık’ açıklamasının da doğru olmadığını söyledi.

Erken seçime gitmemek için referandum araç haline getirildi”

Ünal Üstel’in erken seçime gitmemek için referandumu bir araç haline getirdiğini ve kalkan olarak kullandığını ifade eden İncirli, bu tavrı büyük bir hata olarak değerlendirdi. Referandumun yargı reformu değil Anayasa değişikliği olduğunu dile getiren İncirli, bu değişikliğin ihtiyaç olduğunu söyledi. İncirli, mahkemenin de en başından beri bu konunun siyasileşmemesi için hassasiyetle yaklaştığını fakat mevcut durumda hükümetin bu durumu siyasi bir enstrüman ve erken seçime gitmemek içi bir bahane olarak öne sürdüğünü vurguladı.

“Ziya Bey ile ilgili yarın Polis Genel Müdürlüğü’ne gideceğiz”

İncirli, dokunulmazlığın istismar edildiğini, muhalefetin temiz hükümetin ise kirli olduğunu dile getirerek Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması için CTP’nin oy kullandığını hatırlattı. “Ziya Bey ile ilgili yarın Polis Genel Müdürlüğü’ne gideceğiz” diyen Sıla Usar İncirli, polisten Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar ile ilgili bilgi alacaklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını vurguladı ve hakkında iddialar olan birinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığını yürütmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. İncirli, hükümetin dokunulmazlığı zırh gibi kullandığını belirterek “Ziya Öztürkler istifa etmeli biz onun Meclis Başkanı olmasını kabul etmiyoruz ve bunu defalarca dile getirdik” dedi.

“Müşavirliğe karşıyız, CTP iktidarında liyakatli bir kamu düzeni kurulacak”

Müşavirlik sistemi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan CTP Genel Başkanı İncirli, “Bizim müşavirlik sistemine karşı duruşumuz nettir, karşıyız” şeklinde konuştu. İncirli 4’lü koalisyon hükümeti döneminde bu konuyla ilgili önemli bir adım atıldığını hatırlatarak hükümetin yine müşavirliğin önünü açmaya çalıştığını söyledi. İncirli, kamu reformuna ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “Siyasi bağlantıların ötesinde bilgi ve liyakat önemli ve bu öne çıkarılmalı. CTP iktidarında kamu düzeni ve liyakat en önemli konu olacak” dedi.

“Sağlık hizmeti bir ekip işidir”

Sıla Usar İncirli, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin kabul edilemez olduğunu ve Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitiminin bilimsel kriterlere, denetlenebilir kalite ölçütlerine ve şeffaf bir sisteme bağlanması gerektiğini vurguladı ve merkezi sınavın şart olduğunu söyledi. Sağlıkta tam mesaiye geçilmesini de değerlendiren İncirli, hastanede hekim kalsa bile diğer personellerin olmadığını ifade ederek sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu söyledi. İncirli, bu uygulamanın ‘tepeden inme’ yapılamayacağını da belirterek önce fiziki koşulların hazırlanması gerektiğini vurguladı ve sağlık bakanının bu konudaki yöntemlerini eleştirdi.

“Erken seçimle temiz bir sayfa açılması gerek”

Kurumların hizmet veremez duruma geldiğini ifade eden İncirli, nüfus politikasının ve liyakatin önemine işaret etti. İncirli, “CTP iktidarında ilk iş nüfus sayımı ve yurttaşlık yasası olacak. Planlı ve programlı bir şekilde nüfusumuzu bilerek ilerleyeceğiz” dedi. Kurumların güçlenmesiyle halkın hizmet alabileceğinin altını çizen İncirli, bunun ancak erken seçimle gelecek CTP iktidarıyla olacağını söyledi. İncirli, “Çok kötü bir yönetim var. Torpil, liyakatsiz atamalar, rüşvetler konuşuluyor… Bu durum ciddi bir kirlilik yarattı, halkın güvenini ve umudunu kırdı artık temizlenmesi gerek” şeklinde konuşarak temiz bir sayfa açılması için erken seçimin şart olduğunu vurguladı.

 

