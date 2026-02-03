  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

KKTC'nin yeni projeksiyon nüfusu: 489 bin 308

İstatistik Kurumu, 2024 İstatistik Yıllığı verileri yayınlandı. İstatistik Kurumu son veriler ışığında revize edilen KKTC yeni projeksiyon nüfusunu açıkladı.
KKTC’nin yeni projeksiyon nüfusu: 489 bin 308

İstatistik Kurumu, 2024 İstatistik Yıllığı verileri yayınlandı. İstatistik Kurumu son veriler ışığında revize edilen KKTC yeni projeksiyon nüfusunu açıkladı.

Buna göre toplam nüfus, 489 bin 308 olarak duyuruldu.

Erkek nüfusun 264 bin 887, kadın nüfusun ise 224 bin 421 olduğu belirtildi.

Yıllara göre KKTC nüfusu; 2019 yılında 227 bin 56’sı erkek, 193 bin 500’ü kadın toplam 420 bin 556; 2020 yılında 225 bin 306 erkek, 194 bin 504’ü kadın toplam 419 bin 810; 2021 yılında 242 bin 381’i erkek, 205 bin 887’si kadın toplam 448 bin 268; 2022 yılında 250 bin 421’i erkek, 212 bin 326’sı kadın, toplam 462 bin 747; 2023 yılında 257 bin 789’i erkek, 218 bin 425’i kadın toplam 476 bin 214.

