Erhürman, Romanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Mihalache’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Romanya'nın Kıbrıs Büyükelçisi Sorin Dan Mihalache'yi kabul ederek, görüştü.
Görüşmede, güncel gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Erhürman’a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Romanya'nın Kıbrıs Büyükelçisi Sorin Dan Mihalache'yi kabul ederek, görüştü.
Görüşmede, güncel gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Erhürman’a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.