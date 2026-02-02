Mehmetali Güröz: Hayat pahalılığı ödenmezse 11 Şubat’tan itibaren süresiz greve gideceğiz

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinden KOOP-SÜT, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına, Toplu İş Sözleşmesi gereği ocak ayı sonunda yansıtılması gereken yüzde 21,66’lık hayat pahalılığı (HP) oranının ödenmediğini açıkladı.

Güröz, hükümetin ve Merkez Bankası’nın talep ve baskısı ile Koopbank’a bağlı üç iştirak için hayat pahalılığı oranının ödenmemesi ve/veya eksik ödenmesi yönünde karar üretildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade etti.

İmzalanmış Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine dikkat çeken Güröz, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası kapsamında, sözleşmede yer alan nedenler dışında ve mahkeme kararı olmaksızın herhangi bir kesinti yapılamayacağının 22/1992 sayılı İş Yasası’nda açıkça belirtildiğini kaydetti. Aynı yasanın 21’inci maddesinde ise ücretlerin ödeme biçimi ile işten ayrılan çalışanın alacaklarının en geç yedi gün içinde ödenmesi gerektiğinin hüküm altına alındığını vurguladı.

Yaşanan durumun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu belirten Güröz, “10 Şubat Salı gününe kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemeler ve/veya eksik ödemeler tamamlanmadığı takdirde, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren her üç iştirakimizde de süresiz greve gideceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.