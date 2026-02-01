  • BIST 12433.5
Makina Mühendisleri Odası’ndan İSG yasa değişikliğine uyarı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, Meclis gündeminde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat değişikliğine ilişkin yazılı bir kamuoyu açıklaması yaptı.
Makina Mühendisleri Odası’ndan İSG yasa değişikliğine uyarı

Oda tarafından yapılan açıklamada, teknik meslek odalarının görüşü alınmadan yapılacak bir yasal düzenlemenin, iş kazalarının önlenmesi yerine İSG sisteminin zayıflamasına yol açacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, söz konusu değişikliğin çok acil şekilde, Makina Mühendisleri Odası’nın da yer alacağı bir komitede yeniden görüşülmesi gerektiği vurgulandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin; resmî kurumlar, işverenler, İSG uzmanları, kurum yöneticileri ve çalışanlardan oluşan bir güvenlik zinciriyle yürütülen, mühendislik temelli bir sistem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu zincirin herhangi bir halkasının dışlanmasının sistemin bütünlüğünü bozacağı ve kazaların artmasına neden olacağı ifade edildi.

Odanın teknik incelemelerine göre iş kazalarının temel nedenlerinin; İSG sistemi eksiklikleri, ihmaller, denetim yetersizliği, bireysel hatalar ve teknik ihmaller olduğu kaydedildi. Her olay sonrası işverenin otomatik olarak tutuklanmasının ne adalet sağlayacağı ne de iş kazalarını önleyeceği belirtilirken, işveren sorumluluğunun tamamen sistem dışına çıkarılmasının da yanlış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu gerekçelerle söz konusu yasa değişikliğinin ertelenmesi ve Makina Mühendisleri Odası ile ilgili diğer meslek odalarının katılımıyla teknik açıdan yeniden ele alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Aksi halde yapılacak düzenlemenin İSG sistemini zayıflatacağı ve iş kazalarının artmasına zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu.

