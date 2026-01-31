  • BIST 12433.5
KOOP-SÜT'e okkalı zam!

Koop-Süt ürünlerine zam geldi. 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre 1 litre sütün fiyatı 60 TL'ye yükseldi.
KOOP-SÜT'e okkalı zam!

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt), 2 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini yayımladı. Güncellenen listeyle birlikte başta süt olmak üzere birçok üründe fiyat artışına gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 litrelik yağlı ve yarım yağlı sütlerin tavsiye edilen market satış fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL, laktozsuz sütün litre fiyatı ise 76,50 TL oldu.

