KOOP-SÜT'e okkalı zam!

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt), 2 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini yayımladı. Güncellenen listeyle birlikte başta süt olmak üzere birçok üründe fiyat artışına gidildi.
Yeni düzenlemeye göre, 1 litrelik yağlı ve yarım yağlı sütlerin tavsiye edilen market satış fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL, laktozsuz sütün litre fiyatı ise 76,50 TL oldu.
