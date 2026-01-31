  • BIST 12433.5
7 tutuklama
Girne'de asayiş ve trafik denetimi: 302 sürücüye yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklandı.

Geçerli satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir bar işletmecisi ve eğlence mekanını kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen bir bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında, toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi ve 36’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Lefkoşa - Girne Anayolunu kullanması ve 231’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 302 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 20 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

