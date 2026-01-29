KTOEÖS de siyah bayrağı astı...

KTOEÖS tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanında sınavsız uzmanlığa giriş düzenlemesinin

hekimlik mesleğinin bilimsel, etik ve kamusal sorumluluk ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, bu adımın sağlık hakkını zedelediği ve toplum sağlığını riske attığı vurgulandı. Uzmanlık eğitimine girişte merkezi sınavın kaldırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, hekimlerin görüşlerinin yok sayılmasının demokratik ve bilimsel süreçlerle uyuşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, KTTB’nin konuya ilişkin tutumunun kamu yararını, tıbbi etiği ve insan hayatını önceleyen sorumlu bir duruş olduğu belirtilirken, düzenlemenin hekimlerin iradesi ve KTTB onayı olmadan yasalaşması halinde ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunun siyasi iradeye ait olacağı belirtildi.

KTOEÖS, halk sağlığının bir ticaret alanı değil anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek, merkezi sınav olmaksızın verilecek uzmanlıkların tanınmaması yönündeki kararlılığı desteklediklerini ve bu süreçte KTTB ile dayanışma içinde olduklarını da duyurdu.