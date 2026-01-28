TEL-SEN: KKTC’nin dijital geleceği pazarlık konusu yapılamaz

KKTC’nin dijital geleceği, bugün kapalı kapılar ardında hazırlanan “25 yıllık imtiyaz” protokolleriyle adeta buz altına itilmek istenmektedir. Fiber optik altyapı bir lütuf değil, kamusal bir haktır.

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), KKTC’de fiber optik altyapıya ilişkin hazırlanan ve 25 yıllık imtiyaz öngören protokollere karşı çıktı.

TEL-SEN tarafından yapılan açıklamada, fiber optik altyapının kamusal bir hak olduğu vurgulanarak, söz konusu altyapının uzun süreli olarak tek bir özel şirkete devredilmesinin kamu yararıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde iletişim altyapısının 25 yıl gibi uzun bir süreyle tek bir modele bağlanmasının, ülkenin dijital gelişimini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Rekabetin olmadığı bir yapının hizmet kalitesini düşüreceği ve maliyetleri artıracağı kaydedildi.

TEL-SEN, Telekomünikasyon Dairesi’ne ait ve halkın vergileriyle oluşturulan stratejik altyapının, şeffaflık ve etkin denetim mekanizmaları olmaksızın özel sektöre devredilemeyeceğini savundu.

Sendika açıklamasında, KKTC’nin dijital geleceğinin uzun vadeli imtiyaz sözleşmeleriyle tekelleştirilemeyeceği vurgulanarak, söz konusu protokollerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.