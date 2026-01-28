Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuları Türkiye Milli Takım Adına Yarışacak

  • BIST 12433.5
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Hatay’da düzenlenen U15 (15 yaş altı) Türkiye Badminton Şampiyonasında Lefkoşa Badminton Kulübü 2 sporcusu Türkiye U15 Milli Takımı vizesi alarak yarşıma hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Hatay da 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 yaş altı Türkiye Şampiyonasında iki sporcumuz Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu, 15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası neticesinde çift erkeklerde son 16 arasına kalmayı başararak Türkiye içerisinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye Milli Takımı forması giyme hakkı kazandılar. Türkiye Milli Takımı adına yarışma hakkı kazanmasının ardından son 2 yıl içerisinde Lefkoşa Badminton Kulübünden 5 sporcu milli takıma girme başarısı göstermiş oldu.

 

Türkiye Milli Takımı’na son 2 yılda seçilen 5 Sporcu

Lefkoşa Badminton Kulübü’nden 15 yaş altı Türkiye Şampiyonasında iki sporcusu Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu, Türkiye içerisinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye Milli Takımı forması giyme hakkı kazanmalarının ardından Ali Dilekçi, Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel’den sonra Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları Arın Bolkaner ve Mahmut Postacıoğlu, da Türkiye Milli takımına seçilmiş oldular.

Badminton sporuna geçmişte olduğu gibi son yıllarda da önderlik eden Lefkoşa Badminton Kulübü büyük başarıya imza atarak son 2 yıl içerisinde Türkiye Milli Takımına kazandırdığı sporcu sayısını 5’e yükseltmiş oldu.

