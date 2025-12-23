Asbank Gençler 2. Ayak Bilardo Turnuvası Tamamlandı Şampiyon Yine İsmet Hüryol

  • BIST 11311.06
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Asbank Gençler 2. Ayak Bilardo Turnuvası, KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda Number Eight Bilardo Salonu’nda tamamlandı.
9 top disiplininde düzenlenen turnuvaya 7 genç sporcu katıldı.

Turnuva boyunca sergiledikleri performansla dikkat çeken genç sporcular, yetenekleri ve mücadeleci oyunlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin bilardodaki gelişim seviyeleri ve ortaya koydukları performans, sporun geleceği adına umut verdi.

Yarı final müsabakalarında İsmet Hüryol, rakibi İbrahim Pekşah’ı 6-0 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Diğer yarı final karşılaşmasında ise Emine Yeğen, Sevimsu Yazganarıkan’ı 6-5 yenerek adını finale yazdırdı.

Final mücadelesinde İsmet Hüryol ile Emine Yeğen karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-3 kazanan İsmet Hüryol, turnuvayı namağlup tamamlayarak 2025-2026 sezonu Asbank Gençler 2. Ayak şampiyonu oldu.

Öte yandan 2025-2026 Gençler Ligi kapsamında oynanan ilk iki ayak sonunda, istikrarlı performansıyla İbrahim Pekşah, genel klasman liderliğini korumayı başardı.

Ödül Töreni

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu As Başkanı Togay Tantura tarafından takdim edildi. Tantura, turnuvaya katılan tüm genç sporcuları mücadeleleri ve sportmenlikleri dolayısıyla tebrik ederken, organizasyona katkı koyan KKTC Turkcell ve Asbank başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. Tantura ayrıca, gençlerin bilardo sporundaki gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Maç Sonuçları

Yarı Final

  • İsmet Hüryol – İbrahim Pekşah: 6-0

  • Sevimsu Yazganarıkan – Emine Yeğen: 5-6

Final

  • İsmet Hüryol – Emine Yeğen: 6-3

Sıralama

  1. İsmet Hüryol

  2. Emine Yeğen

  3. İbrahim Pekşah – Sevimsu Yazganarıkan

