Gazimağusa Darts Birliği tarafından organize edilen Geleneksel Noyanlar Darts Turnuvası, 7 Kasım 2025 Cuma akşamı Dumlupınar Spor Kulübü salonunda gerçekleştirildi.
Geleneksel Noyanlar Darts Turnuvası Mağusa'da Gerçekleşti

Yıllardır Noyanlar Şirketler Grubu’nun desteğiyle düzenlenen turnuva bu yıl da yoğun katılım ve büyük heyecana sahne oldu.

 Elit sporcuların mücadele ettiği turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçti. Gecenin sonunda Cemal Kozansoy şampiyonluk kupasının sahibi olurken, finalde rakibine mağlup olan Selçuk Amcaoğlu ikinci sırada yer aldı. Mustafa Behlül üçüncü, Ramadan Şehitoğlu ise dördüncü oldu.

 Kazananlara para ödülleri ve kupalar takdim edildi. Turnuva, sporcular ve katılımcılar arasında dostluk ve dayanışma mesajlarının verildiği samimi bir atmosferde sona erdi.

