Müsteşarlık görevinden alınan Tahir Serhat poliste ifadeye çağrılmadığını açıkladı
Tahir Serhat poliste ifadeye çağrılmadığını açıkladı

Çalışma Bakanlığı Müsteşarlık görevinden alınan Tahir Serhat poliste ifadeye çağrıldığı iddiası üzerine açıklama yapan Serhat böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu sabah görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat hakkında, kararın hemen ardından polis tarafından ifadeye çağrıldığı yönünde kulis bilgileri ortaya atıldı. Ancak Serhat, yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

