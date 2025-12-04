LTB’den sağlık ve hijyen kontrolü

  • BIST 10960.43
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), okul öncesi eğitim merkezleri ile etütlerde, öğrenci sağlığını korumak ve yemekhaneler ile mutfaklarda hijyen standartlarını geliştirmek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), okul öncesi eğitim merkezleri ile etütlerde, öğrenci sağlığını korumak ve yemekhaneler ile mutfaklarda hijyen standartlarını geliştirmek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekiplerinin 25 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında yaptığı denetimlerde, okul mutfakları ve yemekhanelerinin hijyen koşulları ayrıntılı şekilde incelendi; gıda maddelerinin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Ekipler ayrıca okul tuvaletlerinin temizliği, dezenfeksiyon durumu ve genel hijyen şartlarının uygunluğunu da denetledi.

Çalışmalar kapsamında toplam 36 etüt ve eğitim merkezi etkin bir şekilde denetlenirken, su depolarından alınan numuneler de analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarı’na gönderildi.

