Gürkut bordroları yayınladı, "719 Bin TL maaş" istedi!

Gürkut'un yayınladığı bordrolara göre doktorlar KKTC'de 140 Bin TL ile 234 TL arasında maaş alıyor.
Gürkut bordroları yayınladı, "719 Bin TL maaş" istedi!

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in “hekimlerin aylık geliri 719 bin TL’ye ulaşıyor” yönündeki açıklamasına yazılı bir metinle yanıt verdi.

Gürkut, açıklamasında kendi mesleki geçmişini anlattı, hekimlerin fiili çalışma koşullarını aktardı ve kamuoyuna yansıtılan maaş iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

2005 yılında Kıbrıs’ta devlet hastanesinde çalışmaya başladığını belirten Gürkut, iç hastalıkları uzmanı olarak geçici sözleşmeli statüde göreve başladığını, yoğun bakım, poliklinik ve dahiliye servislerinde çalıştığını ifade etti. Yıllar içinde doktor eksiklikleri nedeniyle aynı anda birden fazla birimde görev yaptığını, onkoloji servisinde tek başına çalışmak zorunda kaldığını, nükleer tıp dahil farklı alanlarda da görevlendirildiğini kaydetti.

2012 yılında dahiliye uzmanı olarak kadroya girdiğini ancak onkoloji servisinde çalışmaya devam ettiğini belirten Gürkut, Göç Yasası kapsamında istihdam edilmesi nedeniyle emeklilik haklarında ciddi kayıplar yaşayacağını vurguladı. Gürkut, 27 yıl kesintisiz çalışmış olmasına rağmen farklı sosyal güvenlik yasalarına tabi olduğu için 25 yılı hiçbir yasa altında dolduramayacağını, bu nedenle kısmi ve daha düşük oranlı emekli maaşı alacağını dile getirdi.

Açıklamasında, Sağlık Bakanı Dinç Yürek’in 719 bin TL’lik aylık gelir iddiasına doğrudan atıf yapan Gürkut, “Bugünden itibaren ayda 719 bin lira maaş talep ediyorum. Hayali hesaplar değil, banka hesabıma yatan net tutardan söz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürkut, açıklamasına iki ayrı maaş bordrosu da ekledi. Paylaşılan bordrolardan birinin genç bir hekimi, diğerinin ise Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan, en kıdemli, en yüksek derece ve baremde, eski yasa kapsamındaki bir hekimi gösterdiği belirtildi.

628344420_4139924192820815_6990266220464973602_n-001.jpg

 

629656606_4139924189487482_2031409028463364700_n.jpg

