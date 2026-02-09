  • BIST 12433.5
  • Altın 7012.8
  • Dolar 43.5915
  • Euro 51.7587
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Sıla Usar İncirli: Erken seçim önergemizin ivedi görüşülmesi için genel kuruldayız

» »
CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, saatin 12:30’a dayandığını ancak halen meclisin açılmadığını çünkü UBP yönetiminin kendi içinde ikna turlarında olduğunu söyledi.
Sıla Usar İncirli: Erken seçim önergemizin ivedi görüşülmesi için genel kuruldayız

Sıla Usar İncirli, saatin 12:30’a dayandığını meclisin açılmadığını çünkü UBP yönetiminin kendi içinde ikna turlarında olduğunu ifade ederek BRT yayınında şunları söyledi;

“Bugün sabah birden çok yerde eylemlerimize başladık.

Bir ayağı çukurda bir hükümetten söz ediyoruz; büyük usulsüzlükler ve rantlarla anılıyor; bir gün daha fazla oturmak için kılı kırk yarıyorlar. Sahte diploma karşılığında yurttaşlıklarla anılan bir meclis başkanı, tutuklanan bir başbakanlık müsteşarı, ihale komisyonu başkanı hakeza… Görevden alınan diğer müsteşarlar. Bu denli karanlık bir dönemi bu ülke yaşamış değil. Biz bunu kaldırabilecek bir ülke değiliz. 26 Nisan için erken seçim karar önerisi vereceğimizi duyurmuştuk bugün de genel kurulda ivediliğini görüşeceğiz. Halkın talebi var ve tek soru sandık ne zaman gelecek? UBP içinde bu seçim iyi olacaktır diye düşünüyorum; Doğrusu bu denli bir kirlenmede UBP’de görülmedi. Yazık bu haller… Memleketin önünün açılması gerekiyor.”

İncirli, “Hiçbir şey ört bas edilmeyecek. Hukuk işleyecek ve her şey ortaya çıkacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler tam gün grevde08 Şubat 2026 Pazar 17:50
  • CTP: Sağlık Bakanlığı çatışma ve kaos yaratıyor08 Şubat 2026 Pazar 17:09
  • Pile’deki kumarhanede çekilmiş ağır işkence görüntüleri ele geçirildi08 Şubat 2026 Pazar 16:15
  • İngiliz Times gazetesi: İngiltere, Ağrotur Üssü’ne 6 tane F-35 savaş uçağı konuşlandırdı08 Şubat 2026 Pazar 16:10
  • Tarım alanlarını belirlenmesi için uydudan çekim yapılacak08 Şubat 2026 Pazar 16:08
  • Serhatköy’de, sorun yaşadığı kişinin kaporta atölyesini kundakladı08 Şubat 2026 Pazar 16:07
  • Tabipler Birliği’nden uzmanlık kurulu düzenlemesine ret: Sınavsız uzmanlık eğitimi olmaz!07 Şubat 2026 Cumartesi 17:33
  • Eski Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kumas'a "yayın hakları" davası: 5 yıla kadar hapis cezası07 Şubat 2026 Cumartesi 11:28
  • EKTAM'da grev07 Şubat 2026 Cumartesi 10:28
  • Mehmet Kale Kişi: Erken seçim kaçınılmaz, halk refah için CTP iktidarını istiyor07 Şubat 2026 Cumartesi 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti