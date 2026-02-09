Sıla Usar İncirli: Erken seçim önergemizin ivedi görüşülmesi için genel kuruldayız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, saatin 12:30’a dayandığını ancak halen meclisin açılmadığını çünkü UBP yönetiminin kendi içinde ikna turlarında olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli, saatin 12:30’a dayandığını meclisin açılmadığını çünkü UBP yönetiminin kendi içinde ikna turlarında olduğunu ifade ederek BRT yayınında şunları söyledi;

“Bugün sabah birden çok yerde eylemlerimize başladık.

Bir ayağı çukurda bir hükümetten söz ediyoruz; büyük usulsüzlükler ve rantlarla anılıyor; bir gün daha fazla oturmak için kılı kırk yarıyorlar. Sahte diploma karşılığında yurttaşlıklarla anılan bir meclis başkanı, tutuklanan bir başbakanlık müsteşarı, ihale komisyonu başkanı hakeza… Görevden alınan diğer müsteşarlar. Bu denli karanlık bir dönemi bu ülke yaşamış değil. Biz bunu kaldırabilecek bir ülke değiliz. 26 Nisan için erken seçim karar önerisi vereceğimizi duyurmuştuk bugün de genel kurulda ivediliğini görüşeceğiz. Halkın talebi var ve tek soru sandık ne zaman gelecek? UBP içinde bu seçim iyi olacaktır diye düşünüyorum; Doğrusu bu denli bir kirlenmede UBP’de görülmedi. Yazık bu haller… Memleketin önünün açılması gerekiyor.”

İncirli, “Hiçbir şey ört bas edilmeyecek. Hukuk işleyecek ve her şey ortaya çıkacak” dedi.