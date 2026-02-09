Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs sürecinde arabuluculuk görevini üstlendiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışanların haklarının korunmasına ilişkin gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ve ilgili taraflarla ilk görüşmenin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, süreçteki temel önceliğin çalışma barışının korunması ve çalışanların yasal haklarının gözetilmesi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yaşanan uyuşmazlığın çözümü ve taraflar arasında sağlıklı bir diyalog zemini oluşturulması amacıyla Bakanlığın arabuluculuk görevini üstlendiği belirtildi.

İş Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, toplu işten çıkarmalarda işverenin bildirim yükümlülükleri ve çıkarma gerekçelerine ilişkin yasal mevzuatın Bakanlık tarafından titizlikle incelendiği kaydedildi. Açıklamada, henüz Bakanlığa ulaştırılmış resmi bir iş feshi ihbarının bulunmadığı da ifade edildi.

Hem çalışanların haklarının korunması hem de işyerinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, işçi ve işveren temsilcileriyle 9 Şubat Pazartesi günü Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun da katıldığı bir ön görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, çalışma barışının sağlanması için çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceğini ve sürecin içerisinde olmaya devam edeceğini vurguladı.