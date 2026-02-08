Tarım alanlarını belirlenmesi için uydudan çekim yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bitkisel üretim alanlarının daha etkin şekilde denetlenmesi amacıyla uydu görüntüsü alımına yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, ülke genelindeki bitkisel üretim alanlarının kontrolü için uydu görüntüsü alımı yapılmasına onay verdi. Söz konusu karar, tarımsal üretimin izlenmesi, kayıt altına alınması ve olası risklerin erken tespit edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

2026 yılı için 63 bin 789 dolarlık alım

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2026 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs genelindeki bitkisel üretim alanlarının denetlenmesi amacıyla uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyon işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, uydu görüntüsü temini ve görüntülerin coğrafi doğruluklarının artırılmasına yönelik ortorektifikasyon hizmetleri için toplam 63 bin 789 ABD doları tutarında harcama yapılacak.

Ortorektifikasyon işlemleri sayesinde uydu görüntülerinin arazi gerçekliğiyle birebir örtüşmesi sağlanarak, tarımsal alanların doğru ve güvenilir şekilde analiz edilmesi mümkün olacak.

Kuraklık tespiti için ek görüntü alımı da yapılabilecek

Kararda ayrıca, kuraklık yaşanması ve ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere, kuraklık belirleme çalışmalarında kullanılacak görüntü sınıflandırılması hizmeti için ek alım yapılmasına da onay verildi.

Bu çerçevede, kuraklık analizleri ve tarımsal risk değerlendirmelerinde kullanılmak üzere 15 bin 464 ABD doları tutarında ek görüntü sınıflandırma hizmeti alınabilecek.

Yetkililer, söz konusu hizmetlerin özellikle kuraklık, ürün kaybı ve sigorta kapsamındaki hasar tespit çalışmalarında önemli rol oynayacağını belirtiyor.

Hizmet Türksat A.Ş.’den temin edilecek

Uydu görüntüsü alımı ve ilgili hizmetlerin, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendi kapsamında, tek tedarikçi olması gerekçesiyle Türksat A.Ş.’den temin edilmesine karar verildi.

Bu yöntemle, gerekli teknik altyapıya ve veri erişimine sahip tek sağlayıcı üzerinden hizmet alımı gerçekleştirilerek, sürecin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, KKTC genelindeki tarımsal üretim alanlarının uydu teknolojileriyle daha yakından izlenmesi, kuraklık ve üretim kayıplarının daha erken tespit edilmesi ve tarım sigortası süreçlerinin daha sağlıklı şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.