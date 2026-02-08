  • BIST 12433.5
Larnaka’da 17 Ocak’taki silahlı olay sonrası tutuklanan 5 şüpheliden birine ait cep telefonlarında, Pile’deki bir kumarhanede 7 kişiye yapılan ağır işkenceye ilişkin video ve fotoğraflar ele geçirildi.
Pile'deki kumarhanede çekilmiş ağır işkence görüntüleri ele geçirildi

Larnaka’da polis 17 Ocak’ta meydana gelen ateş açma olayından sonra organize suç operasyonuyla tutuklanan 5 kişiden birine ait iki cep telefonunda bir kumarhanede 7 kişiye yapılan işkence ile ilgili videoyla fotoğraflar bulundu.

Philenews’ün haberine göre 48 yaşındaki Rum zanlının tutuklanmasının ardından el konulan ve incelemeye alınan cep telefonunda, Pile’deki kumarhanenin birinci katındaki ofiste yaşanan çok sayıda “vahşi işkence” görüntüsüne ulaşıldı.

Soruşturma polisi tarafından “Mağusa" Kaza Mahkemesi'ne verilen ifadeye dayandırılan haberde ele geçirilen video ve fotoğraflarda Pile’deki kumarhanenin ofis bölümünde 2025'in çeşitli tarihlerinde yaşandığı anlaşılan vahşetin görüntüleri detaylı şekilde aktarıldı.

Habere göre 2025 yılının çeşitli tarihlerinde çekildiği belirlenen görüntülerde 48 yaşındaki zanlı ve bir başka kişinin elleriyle ve çeşitli delici ve kesici aletlerle 7 kişiye ağır işkence yaptığı ve kurbanların vücutlarına aldıkları ağır hasarlar görülüyor.

