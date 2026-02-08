O ürünler geri çağrıldı

  • BIST 12433.5
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Numil markalı bazı ürünler için başlatılan geri çağırma sürecinin genişletildiğini açıklayarak, toplatma kapsamındaki ürünlerin vatandaşların elinde bulunması halinde kullanılmaması çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Numil markalı bazı ürünlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili firmanın 24 Ocak 2026 tarihinde başlattığı geri çağırma sürecini genişlettiği ve geri çağırma kapsamına giren, satışa sunulmuş ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaştığı bildirildi.

Açıklamada, toplatılan ürünlerin vatandaşların elinde bulunması halinde kullanılmaması istendi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, ana tedarikçi firmayla iş birliği içerisinde süreci yakından takip ettiği belirtilirken, gelişmelere ilişkin güncel bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

KodÜrün AdıSKT
341011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 350 GR2026-07-14
341011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 350 GR2026-08-14
341011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 350 GR2026-10-08
341011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 350 GR2026-11-28
341011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 800 GR2026-07-16
341011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 800 GR2026-08-02
341011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 800 GR2026-09-02
341011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 800 GR2026-11-01
341011042NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 350 GR2026-07-17
341011042NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 350 GR2026-11-07
341011042NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 350 GR2027-01-01
341011043NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 800 GR2026-07-17
341011043NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 800 GR2026-07-18
341011043NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 800 GR2026-09-10
341011043NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 800 GR2026-09-14
341011052NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 350 GR2026-07-18
341011052NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 350 GR2026-09-13
341011052NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 350 GR2027-01-01
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2026-07-16
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2026-10-26
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2026-11-20
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2026-12-06
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2026-12-18
341011053NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 5 800 GR2027-01-19
342011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 350 GR2026-07-17
342011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 350 GR2026-10-09
342011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 350 GR2026-11-07
342011022NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 350 GR2027-01-01
342011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 800 GR2026-07-16
342011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 800 GR2026-08-02
342011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 2 800 GR2026-10-25
342011032NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 350 GR2026-11-07
342011032NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 350 GR2027-01-01
342011033NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 800 GR2026-07-19
342011033NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 800 GR2026-09-07
342011033NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 800 GR2026-10-12
342011033NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 800 GR2026-10-28
394011042APTAMIL 800+250G 4 NO2026-09-10
394011042APTAMIL 800+250G 4 NO2026-09-14
341011043C01APTAMIL PRONUTRA 4 800 + ISLAK MENDIL2026-09-10
341011043C01APTAMIL PRONUTRA 4 800 + ISLAK MENDIL2026-10-10
341011043C01APTAMIL PRONUTRA 4 800 + ISLAK MENDIL2026-12-10
341011043C02APTAMIL PRONUTRA 4 800 + 250 GR2026-07-26
341011043C02APTAMIL PRONUTRA 4 800 + 250 GR2026-09-10
341011043C02APTAMIL PRONUTRA 4 800 + 250 GR2026-09-14
341011043C03APTAMIL PRONUTRA 4 800 + SULUK2026-09-14
341011043C03APTAMIL PRONUTRA 4 800 + SULUK2026-10-10
341011053C01APTAMIL PRONUTRA 5 800 + UNIBABY2026-09-14
341011053C01APTAMIL PRONUTRA 5 800 + UNIBABY2026-10-26
341011053C01APTAMIL PRONUTRA 5 800 + UNIBABY2026-12-18
342011023C02APTAMIL PRONUTRA 2 800 + 250 GR2026-10-25
311011047NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA4 1200GR(2X600)2026-11-04
311011047NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA4 1200GR(2X600)2027-02-21
312011072NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA2 1200GR(2X600)2027-01-10
331003027BEBELAC 1 4X800 G2027-01-07
331003027BEBELAC 1 4X800 G2027-03-25
331003027BEBELAC 1 4X800 G2027-03-26
341011023NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 1 800 GR2027-02-01
341011043NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 4 800 GR2026-10-10
342011033NUTRICIA APTAMIL PRONUTRA 3 800 GR2026-08-08
341011053C01APTAMIL PRONUTRA 5 800 + UNIBABY2026-11-20
