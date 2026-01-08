Araştırma: Zayıflama iğnesi kullananlar, bıraktıklarında yaklaşık 2 yıl içinde eski kilolarına geri dönüyor

  • BIST 12087.97
Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, zayıflama iğnesi kullanarak kilo veren kişilerin bu iğneleri kullanmayı bırakmaları halinde iki yıl içinde yeniden kilo almaya başladığını ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütülen ve BMJ’de yayımlanan çalışma, kilo verme ilaçlarına ilişkin 37 mevcut araştırmanın incelenmesini kapsıyor. 

Analize göre, ilacı bırakan kişilerde kilo geri alımı aylık ortalama 0,4 kg hızında gerçekleşti ve katılımcılar, her tür kilo verme ilacını bıraktıktan sonra ortalama 1,7 yıl içinde başlangıçtaki kilolarına geri döndü.

İlacın kendisinden kaynaklanmıyor

Oxford Üniversitesi Nuffield Birincil Bakım Sağlık Bilimleri Bölümü’nden Dr. Sam West, kilo verme ilaçlarının bırakılmasının ardından görülen hızlı kilo artışının ilacın kendisinden kaynaklanmadığını söyledi.

“Bu, ilaçların bir başarısızlığı değil," diyen West, "Obezitenin kronik ve nükseden bir durum olmasının bir yansıması. Kısa süreli kullanımın, uzun vadeli kilo yönetimine yönelik daha kapsamlı bir yaklaşım olmadan uygulanmasına karşı uyarı niteliği taşıyor ve birincil önlemenin önemini vurguluyor.” diye konuştu. 

West, “Bu ilaçlar obezite tedavisini dönüştürüyor ve önemli kilo kaybı sağlayabiliyor. Ancak araştırmamız, bırakıldıktan sonra insanların hızlı biçimde kilo aldığını gösteriyor, bu davranışsal programlarda gördüğümüzden daha hızlı,” dedi.

Çalışma, kilo verme ilaçlarının kan basıncı ve kolesterol gibi kardiyometabolik sağlık göstergeleri üzerindeki faydalarının da tedavinin bırakılmasından sonraki 1,4 yıl içinde başlangıç seviyelerine döndüğünü ortaya koydu.

Öte yandan önceki araştırmalar, kilo verme ilaçlarını bırakan kişilerin bir yıl içinde verdikleri kiloların tamamını geri aldığını öne sürmüş olsa da, bu çalışma kilo geri alım hızını ve kilo ile metabolik göstergelerin eski haline dönüşü için tahmini zaman dilimlerini ortaya koyan ilk araştırma oldu.

