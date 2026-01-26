HPV Aşısı Uygulaması Duyurusu

Geçen yıl başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takvimine eklenen HPV aşısı uygulaması bu yıl da devam etmektedir.

Bu kapsamda, 2012 doğumlu çocuklarımızın ilk doz aşıları tamamlanmış olup, ikinci doz aşılarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen en yakın sağlık merkezlerine aşı kartları ile birlikte 2. Doz aşıları için başvurmaları önemle rica olunur.

Ayrıca, Eğitim bakanlığı ile işbirliği içinde Ocak 2026 yılı itibariyle 2013 doğumlu onam formunu dolduran çocuklarımız için HPV aşısının ilk doz uygulamaları da belirtilen merkezlerde takvime uygun olarak devam etmektedir.

Aşı uygulamalarının kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için 2013 doğumlu çocuklarımızın aşı olmalarına izin verdiklerini belirten onam formlarını ailelerin en erken zamanda okulları kanalları ile Sağlık Bakanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

HPV aşısı uygulaması yapılan sağlık merkezleri aşağıda yer almaktadır:

Lefkoşa:

• Tren Yolu Sağlık Merkezi

• Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi

Gazimağusa:

• Maraş Sağlık Merkezi

• Akdoğan Sağlık Merkezi

Girne:

• Lapta Sağlık Merkezi

• Esentepe Sağlık Merkezi

Güzelyurt:

• Güzelyurt Sağlık Merkezi

Lefke:

• Lefke Sağlık Merkezi

İskele:

• Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

• Yenierenköy Sağlık Merkezi

• Havva Yekta Kurteli Mehmetcik Sağlık Merkezi

Kamuoyuna duyurulur.