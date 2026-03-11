Trump'tan İran savaşı için "yakında sona erecek" açıklaması

İran savaşına eleştiriler ve tepkiler artarken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail hükümetinde savaşın ne zaman sonlandırılacağı konusunda çelişkili açıklamalar geliyor.

İran savaşının sona erdirilmesi yönündeki çağrılar artarken, ABD ve İsrail'den savaşın ne zaman sonlandırılacağı konusunda çelişkili açıklamalar geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "savaşın yakında sona ereceğini" açıkladı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan Trump, "Savaş harika gidiyor" dedi, "hedeflenenden çok daha fazla ilerleme kaydettiklerini" savundu.

"Savaşın yakında sona ereceğini çünkü artık İran'da neredeyse vurulacak bir hedef kalmadığını" ifade eden Trump, vurulacak "tek tük hedef kaldığını" belirterek "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

Oysa sabah saatlerinde İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, savaşın süreceği mesajını vermişti.

ABD ile yürüttükleri ortak askeri harekatın, Tahran rejiminin ağır kayıplar vermesine yol açtığını savunan ve "İran liderleri fareler gibi tünellere kaçtı" diyen Katz, "Bu operasyon, tüm hedeflerimize ulaşana ve kampanyanın sonucunu belirleyene kadar, gerekli olduğu sürece, herhangi bir zaman sınırı olmaksızın devam edecek" demişti.

Bu arada ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'a ortak askeri müdahaleleriyle başlattıkları savaşa tepkiler de artarak devam ediyor.

İspanya, İran savaşına tepki olarak İsrail'deki diplomatik temsilini büyükelçiden maslahatgüzar düzeyine düşürürken, İtalya da ilk kez ABD ve İsrail'i açıkça "uluslararası hukuk dışına çıkmakla" eleştirdi.