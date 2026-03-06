  • BIST 12433.5
İran'dan dünyayı sarsacak iddia! ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln vuruldu

ABD ve İsrail operasyonlarına karşı misilleme arayışındaki İran'dan, dünya deniz harp tarihini ve savaşın seyrini kökünden değiştirecek bir iddia geldi.
İran yarı resmi Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Umman Körfezi'nde seyreden ABD Donanması'na ait 'USS Abraham Lincoln' (CVN-72) nükleer uçak gemisini kamikaze dronlarla vurduğunu öne sürdü. İranlı yetkililer, vurulan Amerikan uçak gemisinin refakatçi muhripleriyle birlikte tam hızla bölgeden kaçtığını iddia etti.

İran rejiminin resmi yayın organlarından Fars Haber Ajansı, bugün acil kodla geçtiği bültende, Amerikan ordusunun en büyük güç çarpanlarından biri olan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün doğrudan hedef alındığını ve isabet aldığını duyurdu.

İddianın kaynağı olan İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey operasyonel komuta merkezi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı'nın sözcüsü, olayın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İslam Devrim Muhafızları Donanması'na (IRGCN) ait insansız hava araçları tarafından Umman Körfezi'nde başarıyla vurulmuştur. Geminin, refakatindeki destroyer (muhrip) filosuyla birlikte tam hızla bölgeden kaçtığı ve şu ana kadar 1000 kilometreden fazla uzaklaştığı tespit edilmiştir."

PENTAGON SESSİZ: PROPAGANDA MI, GERÇEK Mİ?

Bu devasa iddiaya karşılık ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) veya ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Ancak bağımsız savunma analistleri, olayı savaşın "psikolojik harp" boyutu ve askeri gerçeklikler çerçevesinde iki yönlü değerlendiriyor:

Aşılması Zor Bir Kalkan: USS Abraham Lincoln gibi devasa nükleer uçak gemileri okyanuslarda asla tek başlarına seyretmezler. Etraflarında AEGIS hava savunma sistemine sahip güdümlü füze muhripleri, nükleer taarruz denizaltıları ve havada 7/24 devriye gezen F-35/F-18 savaş uçaklarından oluşan devasa bir "Uçak Gemisi Görev Gücü (CSG)" kalkanı bulunur. İHA'ların bu çok katmanlı savunma kalkanını aşarak uçak gemisinin gövdesine ulaşmış olması askeri açıdan bir "mucize" veya "fiyasko" olarak kabul edilir.

İran'ın Psikolojik Savaşı: Hint Okyanusu'nda 'IRIS Dena' fırkateyni batan ve İsrail füzeleriyle ağır kayıplar veren Tahran yönetiminin, kendi kamuoyuna moral vermek amacıyla ABD gemisinin "taktiksel bir manevrasını" veya "geri çekilmesini" kendi dron saldırılarının bir sonucu gibi (kaçtılar) pazarlıyor olma ihtimali de oldukça yüksek görülüyor.

EĞER DOĞRUYSA SAVAŞIN RENGİ DEĞİŞİR

Uzmanlar, Pentagon'un bu iddiayı doğrulaması halinde (gemide ufak bir hasar olsa bile) bunun Amerikan kamuoyunda bir travma yaratacağı görüşünde. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir Amerikan uçak gemisinin doğrudan düşman ateşiyle fiziki yara almadığı düşünüldüğünde, İran dronlarının USS Lincoln'e ulaşmış olması, Washington'da Trump yönetimi üzerindeki "İran'ı haritadan silin" baskısını eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyabilir.

