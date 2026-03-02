Savaşın seyri değişiyor! İran, İsrail'i İlk kez yeni füzesiyle vurdu

Dün gece saatlerinde İsrail'in en büyük kentleri Tel Aviv ve Hayfa, İran'ın askeri tarihinde ilk kez kullandığı "çoklu savaş başlığına sahip" (MIRV) gelişmiş balistik füzelerin hedefi oldu. Gökyüzünde onlarca parçaya ayrılan füzeler, İsrail hava savunma sistemlerini çaresiz bıraktı.

Orta Doğu'daki savaşta gerilim her geçen saat daha da korkutucu bir boyuta ulaşıyor. ABD, İsrail ve Avrupa üçlüsünün uyarılarına ve askeri teyakkuzuna rağmen İran, misilleme dalgasında yepyeni bir teknolojik kapasiteyle sahneye çıktı.

Günün ilk saatlerinde (2 Mart 2026 Pazartesi) İsrail'in askeri ve sivil altyapısının kalbi konumundaki Tel Aviv ve liman kenti Hayfa, İran topraklarından ateşlenen yeni nesil füzelerle ağır bir bombardıman altına alındı.

VİDEO GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ: GÖKYÜZÜNDE BÖLÜNEN FÜZELER

Saldırı anında cep telefonu kameralarına yansıyan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, İran'ın kullandığı yeni silahın yıkıcı potansiyelini gözler önüne serdi.Gece karanlığında gökyüzünü yırtarak gelen parlak bir ateş topunun, hedefe yaklaşırken atmosferde aniden dağıldığı ve onlarca bağımsız, parlayan savaş başlığına dönüştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Süzülerek yeryüzüne inen bu ışık huzmelerinin her birinin aslında ayrı birer hedefi vurmak üzere programlanmış savaş başlıkları olduğu belirtiliyor.

DEMİR KUBBE VE ARROW SİSTEMLERİNE "AŞIRI YÜKLEME"

Askeri uzmanlar, videodaki görüntülerin literatürde MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle - Çoklu Bağımsız Hedeflenebilir Yeniden Giriş Aracı) olarak bilinen teknolojiye işaret ettiğini doğruluyor.

Bu teknolojinin kullanılmasının stratejik anlamı ise İsrail için büyük bir kriz demek. Bugüne kadar tek parça halinde gelen balistik füzeleri ve dronları "Demir Kubbe", "Davud'un Sapanı" ve "Arrow" gibi çok katmanlı savunma kalkanlarıyla büyük oranda havada imha etmeyi başaran İsrail ordusu, havada aniden çoğalan bu başlıklar karşısında savunmasız kalma riskiyle karşı karşıya. Çoklu başlıkların asıl amacının, hava savunma radarlarını "aşırı yükleyerek" kilitlemek ve füzelerin bir kısmının hedefe ulaşmasını garantilemek olduğu ifade ediliyor.