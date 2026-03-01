  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

'Görüşmeyi Kabul Ettim'

Trump, The Atlantic'e verdiği demeçte İranlı liderlerin müzakerelere yeniden başlamak istediğini söyledi.
Trump, The Atlantic'e verdiği demeçte İranlı liderlerin müzakerelere yeniden başlamak istediğini söyledi.

İran'a düzenlediği ve Ayetullah Ali Hamaney'i öldürerek bölgeyi savaşa sürükleyen saldırılardan bir gün sonra, Başkan Trump bu sabah bana ülkenin yeni liderliğinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu yapmayı planladığını söyledi.

Trump, Mar-a-Lago tatil beldesinden sabah 9:30'dan kısa bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde bana şunları söyledi: "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler."

Trump'a İranlılarla görüşmesinin bugün mü yoksa yarın mı gerçekleşeceği sorulduğunda, "Bunu size söyleyemem" diye yanıt verdi. Son haftalarda müzakerelere katılan bazı İranlıların artık hayatta olmadığını belirtti. "O insanların çoğu gitti. Görüşme yaptığımız bazı kişiler gitti, çünkü bu büyük bir darbeydi," dedi bana. "Daha önce yapmalıydılar Michael. Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Çok kurnaz davrandılar."

Kaynak: The Atlantic
