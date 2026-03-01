'Görüşmeyi Kabul Ettim'

Trump, The Atlantic'e verdiği demeçte İranlı liderlerin müzakerelere yeniden başlamak istediğini söyledi.

İran'a düzenlediği ve Ayetullah Ali Hamaney'i öldürerek bölgeyi savaşa sürükleyen saldırılardan bir gün sonra, Başkan Trump bu sabah bana ülkenin yeni liderliğinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu yapmayı planladığını söyledi.

Trump, Mar-a-Lago tatil beldesinden sabah 9:30'dan kısa bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde bana şunları söyledi: "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler."